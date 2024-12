Vuurwerk beperkt toegelaten tijdens jaarwisseling in Izegem: “Geluidsarm vuurwerk is diervriendelijker”

In de stad Izegem is het net zoals de voorbije jaren beperkt toegelaten om tijdens de jaarwisseling vuurwerk af te steken. In de nacht van 31 december op 1 januari mag er tussen 23 uur en 2 uur vuurwerk afgestoken worden.

In de stad Izegem geldt in principe het hele jaar door een verbod om zonder vergunning vuurwerk af te steken. Volgens het politiereglement mag er enkel tijdens de nacht van 31 december op 1 januari tussen 23 uur en 2 uur zonder machtiging vuurwerk afgestoken worden. Het is niet toegestaan vuurwerk af te steken voor of na dit tijdsvenster. Wensballonnen oplaten is altijd verboden. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een GAS-boete.

“Wie vuurwerk wil afsteken, moet de nodige veiligheidsmaatregelen nemen”

Burgemeester Kurt Grymonprez benadrukt hierbij het belang van veiligheid: “Vuurwerk draagt bij aan de feeststemming, maar is ook erg gevaarlijk. Wie vuurwerk wil afsteken, moet de nodige veiligheidsmaatregelen nemen.”

De stad roept haar inwoners op om het vuurwerk op een open plek af te steken, ver genoeg van gebouwen, auto’s en toeschouwers. Daarnaast wijst de stad erop dat vuurwerk en alcohol geen goede vrienden zijn. Drink geen alcohol voor of tijdens het afsteken van vuurwerk. Bovendien moedigt de stad het gebruik van geluidsarm vuurwerk aan. “Geluidsarm vuurwerk is even mooi, maar een pak diervriendelijker”, besluit de burgemeester.