Vuurgevecht, legervoertuigen en helikopter: Grootschalige legeroefening in Middelkerke

Het leger hield vrijdag 9 juni een grootschalige oefening in en rond het leegstaand Duinenbad in Middelkerke. De lokale politie hielp mee om de vele kijklustigen op een veilige afstand van het spektakel te houden.

“Het gaat om een oefening waarbij een evacuatie van landgenoten uit een land in onrust wordt gesimuleerd. In dergelijke situaties waarbij er bijvoorbeeld onlusten, protesten, of zelfs gewapende en vijandige milities actief zijn, dienen wij gewapenderhand de landgenoten te evacueren”, duidt Kapitein Pieter Ghys die de legeroefening coördineert.

Het scenario: Het verlaten leegstaande zwembad werd als evacuatiepunt aangeduid om de landgenoten te kunnen opvangen. Uiteraard moest deze eerst gecontroleerd worden. Er kon namelijk vijandige aanwezigheid zijn. Dat was ook het geval. Na de zuivering van het leegstaande gebouw moest er een medische evacuatie gebeuren van een gewonde militair. Nadien kon de opvang beginnen. De evacuatie werd dan uitgevoerd door vrachtwagens. De helikopter diende voor het afvoeren van eventuele gewonden.

“Deze oefening past perfect in de verscheidenheid van opdrachten die wij kunnen uitvoeren”, zegt Adjudant Yannick Loudon van de 3de Compagnie van de Carabiniers ‘Prins Boudewijn’ – Grenadiers, gekazerneerd in het Kamp van Lombardsijde. Dit is een vrij jonge compagnie opgestart in oktober 2021 aan de kust, de rest van het bataljon is gekazerneerd te Leopoldsburg. “Deze decentralisatie past in het kader van het regionaliseren van de eenheden, het verspreiden van verscheidene eenheden over het land. Dit om Defensie aantrekkelijker te maken en terug dichter bij de bevolking te krijgen”, legt Loudon uit.

Unieke locatie

“Het oude zwembad was een unieke plaats die wij wel wilden gebruiken, alsook valt deze buiten de werkcomfort van onze militairen vanwege zijn omvang. Uiteraard was dit ook een mooi moment om de banden wat aan te sterken met de omringende gemeenten en hun diensten, in dit geval de gemeente Middelkerke. Ook zijn wij steeds op zoek naar jonge gemotiveerde mensen die van een uitdaging houden”.

De vrijwillige jeugdbrandweer van zustergemeente Rauschenberg werkte actief mee aan de oefening. De jongeren waren hier toevallig op uitwisselingsweekend en verblijven voor de gelegenheid in het kamp van Lombardsijde. Zij figureerden in de evacuatieoefening.