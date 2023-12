VTI Zeebrugge bouwt elektrische racewagen

De leerlingen van het derde en vierde jaar Elektro Mechanische Technieken en het vijfde en zesde jaar Autotechnieken van het VTI Zeebrugge nemen onder het motto Design-Build-Race deel aan Greenpower Challenge endurance racing.

Binnenkort starten ze met het ontwerpen en bouwen van een elektrische eenpersoonswagen. De apotheose is de finale eind april 2024 op het circuit van Zolder, waar alle teams hun racewagen voorstellen en testen.

“Onze grootste uitdaging is het overtuigen van jongeren en hun ouders om te kiezen voor een technische opleiding”, stelt directeur Joke Knockaert. “We zijn ervan overtuigd dat jongeren een beter beeld moeten krijgen van de STEM-studiemogelijkheden (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde, red.) en van wat die studies juist inhouden. Alleen zo kunnen leerlingen samen met hun ouders een goede keuze maken. En dus stappen we graag mee in alle initiatieven die een technische opleiding tastbaarder en aantrekkelijker maken.”

“De betrokkenheid van onze school in dit project gaat verder dan alleen de race”, vult afdelingscoördinator Heinz Creupelandt aan. “Dit project omvat een multidisciplinaire samenwerking binnen de school, waarbij verschillende afdelingen, zoals autotechniek, metaalbewerking, carrosserie en misschien zelfs houtbewerking, betrokken zijn. Deze samenwerking zal de kruisbestuiving ongetwijfeld vergroten.”

Schenking Raes

Voor hun deelname kunnen de leerlingen rekenen op een bijzondere schenking van Raes Autogroep Brugge. De schenking bestaat uit een basiscart met frame, batterijen en wielen, die de studenten kunnen afwerken tot een elektrische auto. “Deze opmerkelijke samenwerking biedt niet alleen een unieke kans voor de studenten van VTI Zeebrugge om hun technische vaardigheden te ontwikkelen, maar draagt ook bij aan de bredere inspanningen van Raes Autogroep om innovatie en duurzaamheid in de automobielindustrie te promoten”, aldus Nico Raes, zaakvoerder van Raes Autogroep. (PDC)