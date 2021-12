VTI Waregem organiseert inzamelactie voor voedselverdeelpunt ’t Kelderke: Aandacht voor Welzijnszorg tijdens advent

Op maandag 6 en dinsdag 7 december organiseerde het VTI Waregem een inzamelactie. Leerlingen en leerkrachten konden producten doneren aan de schoolpoort ten voordele van vzw ’t Kelderke. Deze organisatie ondersteunt mensen die onder de armoedegrens leven of tijdelijk hulp nodig hebben. De actie kadert in de campagne ‘Samen tegen armoede’ van Welzijnszorg.

Het VTI organiseerde op 6 en 7 december een inzamelactie aan de schoolpoort. Met deze actie wil men voedselverdeelpunt ’t Kelderke ondersteunen. “We zetten ons tijdens de adventsperiode al vele jaren in voor de werking van Welzijnszorg”, vertelt godsdienstleerkracht Mieke Caes. “Ieder jaar zakken we met een delegatie leerlingen en leerkrachten af naar Leuven om er deel te nemen aan de eindejaarscorrida. Het loopevenement voor het goede doel gaat voor het tweede jaar op rij niet door wegens de coronacrisis. Met onze pastorale werkgroep hebben we het initiatief genomen om een eigen actie op te zetten.” De werkgroep ging op zoek naar een lokale vereniging die zich inzet voor mensen die onder de armoedegrens leven en kwam terecht bij vzw ’t Kelderke. “Toen hebben we beslist om een inzamelactie te organiseren. In de lessen en via mail hebben we onze leerlingen en hun ouders opgeroepen om verschillende producten mee te brengen naar school.”

Meer dan 200 verzorgingsproducten

De oproep werd gehoord en verschillende leerlingen brachten voedings- en gezondheidsproducten mee. “Er kwamen zelfs ouders en grootouders naar het secretariaat om bepaalde pakjes af te leveren. De steun kwam vaak uit onverwachte hoek. Het leefde op onze school en dat was heel plezant.” Na twee dagen inzamelen was het aanbod groot en heel divers. Naast eten en koffie werd ook opgeroepen om verzorgingsproducten mee te brengen. “Men staat er vaak niet bij stil hoe evident doodgewone zaken zoals shampoo of deodorant lijken, maar voor sommige gezinnen zijn die basismiddelen heel duur”, zegt Caes. Op woensdag 8 december overhandigde een delegatie van het VTI de producten aan enkele vrijwilligers van ’t Kelderke. “Het is fantastisch om te zien hoeveel er ingezameld is”, vertelt Carine Broucke. “Naast onze gewone werking is deze extra steun heel mooi meegenomen. Af en toe ontvangen we een inzameling van een school of giften en overschotten van bedrijven. We werken ook samen met enkele lokale bakkers om vers brood te kunnen verdelen.”

Het project leefde echt op onze school en dat was heel plezant

Nieuw winkelconcept

Bij ’t Kelderke werken ongeveer dertig vrijwilligers. Het voedselverdeelpunt verhuisde in oktober naar een nieuwe loods in Windhoek 15 op het bedrijventerrein Transvaal langs de Vijfseweg. Stad Waregem stond in voor de financiering van de nieuwbouw. “In de nieuwe ruimte kunnen we een winkelconcept uitwerken”, vertelt vrijwilliger Friedrike Deslee. “Vroeger zat alles in een grote bak, nu stallen we alles overzichtelijk uit. We bieden ook noodzakelijke producten zoals maandverbanden en pampers aan.” Naast Europese subsidies ontvangt ’t Kelderke ook hulp van Food Act 13. Dat is een distributieplatform gelegen in Kuurne dat op zoek gaat naar verse producten zoals overschotten van supermarkten. Dit vormt een welgekomen aanvulling op de voornamelijk droge voeding die beschikbaar is.

’t Kelderke is iedere donderdag open van 7 tot 11 uur. “We ontvangen wekelijkse ongeveer zeventig gezinnen die bij ons enkele producten komen halen. Daarvoor werken we samen met het Welzijnshuis (het voormalige OCMW)”, besluit Broucke. (LV)