VTI Tielt organiseert spaghettiavond voor kleine Louis, die tegen leukemie strijdt

Op 21 oktober wordt in het VTI van Tielt een spaghettiavond voor het goede doel georganiseerd. De ene helft van de opbrengst van die avond wordt geschonken aan het Kinderkankerfonds, de andere helft gaat naar Delphine Vervaeke (33), leerkracht op het VTI, en haar man Thomas Van Daele (33). Hun zoontje Louis (2) kreeg in februari immers de keiharde diagnose dat hij aan leukemie lijdt.

Een half jaar geleden begonnen de problemen. “Louis raakte toen kort na zijn tweede verjaardag besmet met corona”, doet Delphine het verhaal. “Hij werd meteen heel erg ziek en zijn toestand ging snel fel achteruit, in die mate zelfs dat hij opgenomen moest worden in het ziekenhuis.” Ondanks het feit dat Louis acht dagen lang hevige koorts had, kwam hij er echter bovenop. Al was het aantal witte bloedcellen in zijn bloed wel aan de lage kant. “Maar dat was op zich niet zorgwekkend. Het kon immers een gevolg zijn van corona of een andere infectie. Alles was dus nog onder controle”, aldus Delphine.

Toen Louis even later echter erg ziek werd van een banale verkoudheid, gingen wel stilaan alle alarmbellen af. “Op 24 uur werd hij super ziek. Ook dat kon evenwel het gevolg zijn van het lage aantal witte bloedcellen. Omdat de dokters echter plots een felle daling zagen in het aantal witte bloedcellen, zijn we ter controle doorverwezen naar het UZ.” Het is daar waar het zware verdict viel en de wereld van Delphine en Thomas instortte: “Louis had acute lymfatische leukemie.” Delphine vertelt het terwijl ze tegen de tranen vecht. “Nu kan ik er al een beetje over praten, maar op dat moment stortte onze wereld in.”

Impact

De diagnose had dan ook een gigantische impact op het gezin. “Gelukkig waren we er relatief snel bij, waardoor ze snel de behandeling konden starten.” Zeven maanden later heeft de kleine Louis al een periode van intensieve chemobehandelingen achter de rug. Delphine heeft in die periode enorm veel bewondering voor haar zoontje gekregen. “Het is verbazingwekkend hoe hij ermee omgaat. Hij is zo moedig. Soms ziet hij ons wenen en is hij net degene die ons komt knuffelen en zegt dat we niet verdrietig hoeven te zijn. Natuurlijk is het soms moeilijk. Zo heeft hij soms moeite om te stappen of kan hij soms niet zelfstandig rechtstaan, maar hij is vastberaden om beter te worden. Dan zegt hij zelf: ‘ik ga genezen’. En daar gaan we ook samen voor.”

Door de ziekte van haar zoontje kon Delphine ook niet langer lesgeven op het VTI in Tielt. “Er is immers geen andere optie dan dat ik nu thuis blijf om voor hem te zorgen. Al weet ik eerlijk gezegd ook niet of ik in deze situatie wel voor de klas had kunnen staan”, zegt ze. Toch zijn haar collega’s haar niet vergeten. Zo organiseren ze op 21 oktober een spaghettiavond in het VTI. De helft van de opbrengst gaat naar Delphine en haar gezin. “Op die manier kunnen we hen toch op een manier steunen”, vertelt organisator Daphné Vandecasteele. “Binnenkort doen we trouwens ook nog een sponsortocht om nog meer geld op te halen.”

Kinderkankerfonds

Aanvankelijk was het evenwel de bedoeling dat de volledige opbrengst naar Louis ging, maar daar beslisten Delphine en Thomas zelf anders over. Zij willen namelijk dat de helft van de opbrengst aan het Kinderkankerfonds geschonken wordt. “We zijn namelijk niet het enige gezin dat dit doormaakt. We willen dan ook dat het onderzoek naar kanker ondersteund wordt. Door de helft van het bedrag weg te schenken, komt het ook andere gezinnen in dezelfde situatie ten goede”, duidt Delphine die beslissing.

Ze is haar collega’s vooral enorm dankbaar. “Het is hartverwarmend”, klinkt het. “Toen ze me belden en hun plan uit de doeken deden, werd ik er enorm emotioneel van. Ik wil mijn collega’s en de directie zo hard bedanken, want het is zo mooi wat ze doen. We zijn ze enorm dankbaar.”

Inschrijven voor de spaghettiavond kan via www.vtitielt.molenland.be. Er is ook take-away mogelijk. (TM)