VTI Tielt moet opnieuw afscheid nemen van overleden leerling: “We zullen Jelle enorm missen”

Het Tieltse VTI is in diepe rouw. Voor de tweede keer dit jaar moet de school afscheid nemen van een van hun leerlingen. Jelle Dedeyne, die het vijfde jaar Auto volgde, is dinsdagavond overleden. “We zullen Jelle enorm missen”, reageert directeur Charlotte Strobbe. In maart kwam zijn collega-leerling Wout Vermeersch ook al om het leven.

Jelle Dedeyne volgde het vijfde jaar Auto aan het VTI van Tielt. Hij overleed dinsdagavond 14 december.

In een emotioneel bericht op de Facebookpagina van de school valt te lezen dat de jonge Tieltenaar enorm geliefd was. “Je had volop dromen voor later. Maar later begint vandaag. En vandaag moeten we afscheid nemen van een fijne leerling. Het is onwezenlijk. We voelen ons verloren. De zovele mooie herinneringen aan jou zullen op een bepaalde dag wel troost bieden. Maar nu is er enkel verdriet.”

Positieve kerel

Directeur Charlotte Strobbe zegt dat iedereen binnen de school meeleeft met de familie en vrienden van Jelle. “We zijn enorm geschrokken en stellen alles in het werk om Jelles klasgenoten, leerkrachten en vrienden op te vangen”, klinkt het. “We hebben ook een rouwhoekje ingericht om Jelle te eren. Hij was een stille, maar erg graag geziene en fijne leerling. Jelle stond bekend als een positieve kerel en zal enorm gemist worden.”

Midden maart moest de school al afscheid nemen van Wout Vermeersch. Hij kwam tijdens een tragisch ongeval op een landbouwbedrijf in Wingene om het leven. “Als school is dit opnieuw een mokerslag”, zegt Charlotte Strobbe. “Maar tegelijk totaal niet te vergelijken met wat de nabestaanden van Jelle en Wout moeten meemaken. Onze gedachten zijn continu bij hen.”