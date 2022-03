VTI-studenten herstellen schooltorentje

De leerlingen van het zevende jaar Bijzondere Schrijnwerkconstructies van Prizma Campus VTI zjjn al enkele maanden ijverig aan het werk om het torentje van de Heilige Familieschool een tweede leven te geven.

Het bouwwerk werd een jaar geleden van de sloop gered toen de oude directeurswoning en bijhorende kapel tegen de vlakte gingen. Ze ruimden plaats voor een nieuwbouw voor de school, maar het torentje werd op vraag van oud-directeur Freddy Seynaeve apart bewaard. Het was erfgoedschepen Kurt Himpe die voorstelde dat leerlingen van het VTI het torentje zouden kunnen restaureren.

“Dit resulteert in een win-winsituatie voor alle partijen”, zegt hij. “De leerlingen hebben een ideaal werkstuk om mee aan de slag te gaan én doen waardevolle ervaring op. Bovendien kunnen ze later trots terugblikken op hun prestatie als ze het gerestaureerde torentje in het straatbeeld zullen zien.”

Bedoeling is dan ook om het torentje op het eind van het schooljaar opnieuw een plaats op de Bosmolens te geven, wellicht in de buurt van het Ter Beursplein aan de school en de Heilige Familiekerk. Pas toen het VTI het torentje binnenkreeg, kon leraar Patrick Borms inschatten wat er nog bewaard kon worden. “Aanvankelijk dachten we hele stukken zo te kunnen behouden, maar het bouwwerk bleek toch behoorlijk last te hebben van houtwormen, waardoor het op instorten stond”, zegt hij. “Daarom hebben we dat hout vervangen door nieuw, duurzaam hout, maar het is wel de bedoeling bepaalde andere aspecten opnieuw te gebruiken. Dat gaat van de lei-

stenen op het dak tot klokje en het zinkwerk. Ook de spits is nog intact gebleven en zullen we opnieuw gebruiken. Uiteindelijk zal de constructie 6,5 meter hoog worden.” (vadu)