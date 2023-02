VTI Sint-Lucas uit Menen beloond met prijs voor antipestbeleid tijdens actieweek ‘Kies Kleur tegen Pesten’: “Voor ons is het aanpakken van pesterijen meer dan alleen maar een actie gedurende deze week”

Op de terreinen van het VTI Sint-Lucas werd vrijdagmorgen het startsignaal gegeven van ‘Kies Kleur tegen Pesten’, de actieweek die de pestproblematiek aan de kaak stelt. Geen toevallige keuze, want het VTI kreeg een gouden medaille voor hun aanpak van pesten in de schoolbanken.

Een eigen gecomponeerde rap-beat, een mobiele frituur, rookmachines en een brede waaier aan kleurrijke outfits. De binnenkoer van het Menense VTI Sint-Lucas had dit keer weinig weg van een plaats waar de leerstof en examens de plak zwaaien. Het Vlaams Netwerk ‘Kies Kleur tegen Pesten’ koos de secundaire instelling uit om hun actieweek te lanceren. Gie Deboutte, voorzitter van het netwerk, maakte meteen ook duidelijk dat dergelijke actieweken nog steeds broodnodig zijn. “Zeven op de tien jongeren geeft aan minstens één keer te zijn geconfronteerd met pestgedrag. We staan zelden stil bij de enorme impact die zo een momenten hebben. Vaak kunnen slachtoffers van pestgedrag zich decennia later nog steeds iedere seconde van die voorvallen herinneren, met alle gevolgen die eraan gekoppeld zijn. Het blijft dus belangrijk te blijven inzetten op vooral preventie en een snelle opvolging, mocht het alsnog ontsporen.”

Gouden medaille

Voor de achttiende keer werd dan ook het startsignaal gegeven voor een actieweek, waarbij het strijden tegen pestgedrag centraal staat. Tien scholen stuurden hun actieplan in, het VTI Sint-Lucas kon de jury bekoren en bracht dan ook de gouden medaille mee naar Menen.

“We hebben resoluut gekozen voor een brede aanpak van de socio-emotionele begeleiding van onze leerlingen”, klonk het bij een fiere Ivan Delaere, pedagogisch directeur van de school. “Pesten bestaat helaas nog altijd, maar we zetten wel alles op alles om het tot in de wortel aan te pakken. Nieuwkomers krijgen bij hun aankomst in de school een peter of een meter toegewezen, die er alles aan doen om hen meteen thuis te laten voelen. Daarnaast hebben we ook plaats gemaakt voor mindfulness lessen, waardoor onze leerlingen hun eigen welbevinden opnieuw centraal kunnen zetten. Voor ons is het aanpakken van pesterijen meer dan alleen maar een actie gedurende deze week. Het is een aaneenschakeling van kleine aanpassingen of activiteiten doorheen het volledige jaar, waarmee we de jury konden overtuigen. Een les waarin men leert mediteren of een cursus ‘leren luisteren’? Het is slechts een greep uit het aanbod dat we samen met de leerlingen hebben weten te realiseren.”

Met hun nieuwe titel kreeg het VTI Sint-Lucas meteen ook een cheque van 2.500 euro toegestopt, geld dat kan worden gebruikt voor het verder uitwerken van hun actieplan. Negen andere, zilveren laureaten, kregen dan weer een cheque van 500 euro.