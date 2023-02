VTI Sint-Lucas in Menen trapt campagne ‘Kies Kleur tegen Pesten’ af: “Oogsten lof over ons breed preventief plan”

‘Kies Kleur tegen Pesten’, de Vlaamse campagne die pesters en pestgedrag in het vizier neemt, trekt zich op gang. Het Vlaams Netwerk kiest voor de aftrap van de campagne het VTI Sint-Lucas in Menen als uitvalsbasis.

De campagne ‘Kies Kleur tegen Pesten’, is meer dan alleen maar een sterke veroordeling van pestgedrag. Dit jaar wordt de rol van de scholen hierin extra in de kijker gezet. Dat dergelijke acties meer dan nodig zijn, blijkt al snel wanneer de cijfers van de meest recente studie erbij worden gehaald. Eén op twee kinderen geeft aan ooit al eens het slachtoffer te zijn geweest van pestgedrag. Een week lang organiseert het Vlaams Netwerk dan ook workshops en activiteiten, waarbij ook het online gedrag niet uit het oog wordt verloren.

Dat het VTI Sint-Lucas in Menen als startplaats voor de week mag dienen, is geen toevallige beslissing. “Scholen konden een dossier indienen waarbij ze duidelijk maakten hoe ze pestgedrag aanpakken”, verduidelijkt Tineke Van Reeth (44). De graadcoördinator van de onderwijsinstelling was één van de drijvende krachten achter het dossier dat door het VTI werd ingediend. “We kregen de kans om ons dossier in Mechelen te gaan verdedigen, voor een jury van tien mensen. We oogsten lof over het feit dat we over een breed preventief plan beschikken. Het welbevinden van onze leerlingen is cruciaal en we proberen alle mogelijke facetten hiervan onder onze vleugels te nemen. De jury was overduidelijk gecharmeerd, waardoor het Vlaams project hier haar start zal organiseren.”