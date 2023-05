VTI Roeselare scoort goud op Nederlands Kampioenschap met waterstofwagentjes: “De volgende stap is het WK in Las Vegas”

Het VTI in Roeselare behaalde afgelopen week goud op het Nederlands Kampioenschap H2GP PRO. Dat is een jaarlijkse competitie waarbij verschillende onderwijsinstellingen teams kunnen inzenden die modelwagens op waterstof bouwen. Naast een gouden medaille in de categorie ‘design’, won het VTI ook een bronzen medaille in de categorie ‘endurance’.

Thema’s als milieuvervuiling en klimaatopwarming zijn voor de leerlingen in het VTI van Roeselare een hot topic. Als STEM-school wil het VTI voortdurend uitdagingen aangaan die zowel een meerwaarde betekenen voor de school, als voor de leerlingen. “In het kader van de mogelijke technologieën rond duurzame energie spelen we met de school hierop in door dit projectmatig een invulling te geven in het lessenpakket”, klinkt het.

Wereldkampioenschap Las Vegas

Eén van die projecten draait rond brandstofceltechnologie als aandrijfvorm voor voertuigen. Een hele periode lang werkten leerlingen aan een elektrische modelauto die ze ombouwen naar een hybride-waterstofauto. De leerlingen van het VTI slaagden in hun opdracht, want op het Nederlands Kampioenschap H2GP PRO behaalde de school een gouden medaille in de categorie ‘design’.

Bij de omgebouwde wagentjes kijkt de jury naar verschillende factoren en zijn er ook meerdere prijzen te winnen in verschillende categorieën: endurance, energie, design, pit-stop en presentation. In die eerste categorie ontving het VTI ook een bronzen medaille.

Die gouden en bronzen medaille betekent voor het VTI dat ze geselecteerd is voor het wereldkampioenschap dat dit jaar zal doorgaan in Las Vegas.

Uniek

Het project is een internationaal succes, want ook in de Verenigde Staten en Azië worden soortgelijke kampioenschappen georganiseerd. VTI Roeselare is hier voor ons land een koptrekker in: “In België echter zijn wij hoogstwaarschijnlijk de enige school die zich hiermee bezighoudt”, laat de school weten. “Na drie jaar ervaring, onderzoek en ontwikkeling hebben we een enorme technische sprong voorwaarts kunnen maken.”