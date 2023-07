VTI-leerlingen worden bekroond met WISAT Awards

De directie en het leerkrachtenteam van het plaatselijke VTI Sint-Aloysius hebben in totaal 143 eindejaarsleerlingen uitgewuifd. Dat gebeurde in de stijlvolle accommodatie van het Diocesaan Dienstenhuis Groenhove. De zaal was gevuld met onder andere ouders en familie van de leerlingen.

Na de verwelkoming door directeur Stijn Debruyne loodste de presentator Peter Vereecke het publiek doorheen de lijsten met de namen van de afgestudeerde zesde- en zevendejaars. Hij deed dat aan de hand van een flitsende presentatie. TAC Miranda De Laere bracht vervolgens hulde aan de leerlingen die in hun richting de sterkste prestaties afleverden met hun geïntegreerde proef. Zij ontvingen elk als onderscheiding een WISAT Award, plus een naturaprijs. WISAT staat voor: Wizards in Science and Technology. De bedoeling van het WISAT Award-project is het draagvlak voor techniek en wetenschappen in de samenleving vergroten en het belang ervan onderstrepen. De prijzen werden uitgereikt door de gulle sponsors van de Awards: Rotary Club Torhout-Houtland, het bedrijf ATS Group en de onderneming Santens. Ook de jongeren die zich keihard voor de leerlingenraad hebben ingezet, werden naar het podium gehaald.

Hier volgen de namen van de bekroonde leerlingen: Emiel Verschaeve, Arend Mangelschots, Alexander Quicke, Arno Verschaeve, Maarten Grijp, Alexis Van Poucke, Brandon Vandecasteele, Victor Demeulenaere, Wout Crevits, Lucas Luypaert, Owen Bolle, Kaylen Casier, Amadeus Verbouw, Kaylen Vandousselaere, Justin Verduyn, Kobe Vangheluwe, Milan Pynseel, Chase Van Den Broucke, Maxim Merlevede, Bram Demeulenaere, Kobe Verhelst, Marciano Anne, Massimo Goeminne, Simen Vereecke, Jarne Delafontaine, Thymon Calus, Sybren Bultinck, Ward Callewaert, Simen Desopper, Jordi Robaeys, Jorben Aneca, Maarten Taillieu, Thomas Bilcke, Jens Keerman en Kaylen Vandousselaere.

De plechtigheid werd afgerond met een gezellige en verzorgde receptie. Er werd honderduit gepraat over de voorbije jaren. (JS)