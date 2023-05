VTI bouwt aardappelsorteermachine in en voor boeren in Uganda

Vier leerlingen en twee leerkrachten van het Torhoutse VTI hebben in Uganda met succes een aardappelsorteermachine gebouwd voor de plaatselijke coöperatieve ZODFA, die de lokale aardappelboeren in het district Zombo verenigt. Half juni start het rooien, waarna de installatie in werking kan treden.

Het Erasmus-project werd gerealiseerd in samenwerking met de ngo Trias, die een loods aan het bouwen is als onderkomen voor de sorteermachine. De VTI-delegatie heeft twee weken in het Afrikaanse land verbleven en is zopas na een onvergetelijk avontuur naar Vlaanderen teruggekeerd.

Prototype

De vier leerlingen volgen aan het VTI het vijfde jaar mechanische vormgevingstechnieken: Xander Durie uit Aartrijke, Yentl Descheemaecker uit Torhout, Robby Velghe uit Zwevezele en Daan Decoodt uit Kortemark. Ze werden begeleid door leraar Wouter De Clerck uit Lichtervelde en technisch adviseur coördinator Miranda De Laere uit Zedelgem.

“We hebben de gebouwde machine aan de coöperatieve cadeau gedaan”, zegt Miranda. “Om alles financieel rond te krijgen, hadden we vooraf op school een aantal acties georganiseerd. Zo ging de opbrengst van het sober maal naar ons project. Een aardappelsorteermachine is qua materiaal niet al te duur en de bouw ervan was praktisch haalbaar. We hebben voor de zekerheid eerst op school een prototype gemaakt om ervaring op te doen en in Uganda vlot te kunnen werken.”

Hachelijk parcours

“Tijdens onze eerste week Uganda hebben we in een atelier in de hoofdstad Kampala de machine gebouwd”, vult Wouter aan. “Samen met werkkrachten van ter plaatse. Een aantal kleine, cruciale onderdelen hadden we in onze bagage met het vliegtuig meegenomen. De rest lag ginder klaar. Gesofisticeerd gereedschap hadden we niet om alles in elkaar te zetten. Enkel een slijpschijf, een boormachine en een elektrode-laspost. We hebben geroeid met de riemen die we hadden.”

Na het bouwen werd de machine in het atelier getest. Die test viel positief uit en dus kon het vervoer vanuit Kampala naar het district Zombo geregeld worden. “De machine werd op een busje geladen, wat een hele onderneming was”, aldus Miranda. “We moesten 350 kilometer rijden en hebben daar liefst tien uur over gedaan. Het laatste deel van het traject was zonder meer hachelijk. De wegen waren zó slecht dat we vreesden dat de sorteermachine van het dak van het busje zou vallen. Gelukkig is dat niet gebeurd.”

Tijdswinst

In Zombo leven heel wat mensen nog in hutten en van elektriciteit is er geen sprake. Vandaar dat Trias een loods mét stroom aan het bouwen is om de machine onderdak te geven. “Tot nu toe gebeurde het sorteren van de aardappelen manueel en kon er maar ongeveer 1.000 kg gesorteerd worden in tien uur”, weet Wouter. “Met onze machine is dat mogelijk in drie kwartier. De tijdwinst is dus gigantisch. We volgen de zaak goed op en hopen dat alles naar wens verloopt van zodra de installatie in de tweede helft van juni begint te draaien.”

Voor de leerlingen viel de confrontatie met een andere cultuur, andere gewoonten en het missen van het westerse comfort niet te onderschatten. De voertaal was het Engels, wat op zich al een uitdaging inhield. “De vier meegereisde jongens hebben het fantastisch gedaan”, vindt Miranda. “De eerste dagen was het uiteraard aanpassen, maar vanaf dan liep het meer dan soepel. Ze leerden aan de slag te gaan met weinig middelen en samen te werken met de bevolking. Leuk detail: ons VTI heet sinds jaar en dag Sint-Aloysius en we hebben in Uganda een school bezocht met precies dezelfde naam. Het was een college, opgericht in 1938. We werden er door de directeur hartelijk onthaald.”

Eenzijdige maaltijden

“We mogen dan de aardappelsorteermachine geschonken hebben en onze knowhow gebruikt om ze te bouwen, we zijn niet naar Uganda getrokken om er de wilde weldoener uit te hangen”, beklemtoont Miranda. “Integendeel, we hebben in geen geval de indruk willen wekken dat wij vanuit het rijke westen de arme Afrikanen kwamen helpen. Neen, het ging om een samenwerking tussen zij en wij, niet om vanuit een verheven positie iets te gaan overhandigen. De machine werd in Uganda gemaakt voor en met de Ugandezen. Op gelijke voet, als evenwaardige partners. Noem het een vorm van inclusie.”

De leerlingen en leerkrachten sliepen via Trias bij de plaatselijke bevolking. In huizen die doorgaans bijvoorbeeld geen ijskast hebben. “Dus kan het voedsel er niet lang bewaard worden”, zegt Wouter. “Als er al eens vlees gegeten wordt, dan is dat veelal kip en wordt het dier kort voor de maaltijd geslacht, zodat het vers blijft. Er komen vaak aardappelen op tafel, want die zijn goedkoop en voorradig. Onze leerlingen waren die eenzijdige maaltijden nogal snel beu (lacht). Ze keken ernaar uit om na de reis weer de Vlaamse kost te eten. Ik denk dat ze van Hotel Mama genoten hebben.”