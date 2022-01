vtbKultuur heet voortaan Cultuursmakers

De vereniging, die in 1922 werd opgericht als Vlaamse Toeristenbond, wordt precies op honderdste verjaardag Cultuursmakers.

Op 29 januari 2022 is het exact honderd jaar geleden dat VTB, de Vlaamse Toeristenbond en voorloper van vtbKultuur, werd opgericht. En dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan. De vereniging zet een jaar lang allerlei culturele festiviteiten op de agenda, blikt uitgebreid terug op 100 jaar cultuurtoerisme in Vlaanderen en krijgt, als kers op de taart, een nieuwe naam op haar honderdste verjaardag.

100 jaar samen cultuur beleven

Op 29 januari 1922 werd VTB, de Vlaamse Toeristenbond, opgericht om het toerisme bij de Vlamingen te bevorderen, het reizen in het Vlaamse land te promoten en de algemene culturele belangen van het Vlaamse volk te behartigen. Een gat in de markt, zo bleek meteen. VTB groeide en bloeide en werd in enkele jaren tijd dé referentie op vlak van cultuurtoerisme in Vlaanderen. Dankzij VTB, en later vtbKultuur, leerden miljoenen Vlamingen hun streek en land verkennen en ‘reizen’.

De vereniging richtte heel wat dochterorganisaties op (denk maar aan Vlaamse Kampeertoeristen, Reis- en Opleidingscentrum, Simon Stevinstichting, Vlaamse Wandelaarsbond, zelfs de eerste VVV-kantoren zijn uit de VTB gegroeid), verruimde haar werking (er werd een Vlaamse Automobilistenbond opgericht en VTB werd VTB-VAB), groeide verder en liet in de jaren ’90 het commerciële verhaal (VAB nv) los om uitsluitend op het verenigingsverhaal te kunnen focussen (vtbKultuur vzw).

Wat in 1922 begon als een ‘toeristenbond’ is vandaag een brede culturele vrijwilligersvereniging met zo’n 140 groepen, 1.000 vrijwilligers, 2.500 verschillende culturele activiteiten per jaar en ongeveer 100.000 deelnemers per jaar. De rode draad doorheen de geschiedenis is het ‘samen cultuur beleven’. En dat zet de vereniging op haar honderdste verjaardag graag in de kijker. Het eeuwfeest wordt gevierd met een feestelijk cultureel programma, met een terugblik op het honderdjarige bestaan en met een nieuwe naam. Voortaan gaat de vereniging door het leven als ‘Cultuursmakers’!

Een nieuwe naam

“Uitgebreid intern en extern onderzoek deed ons inzien dat de huidige naam niet meer aansloot bij wat we vandaag zijn. Van een ‘toeristenbond’ evolueerden we naar een brede sociaal-culturele vereniging, die mensen dichter bij elkaar brengt via cultuur. De nieuwe naam laat ons toe beter aan te geven wie we zijn en waar we voor staan. Cultuursmakers maakt meteen duidelijk dat je bij ons aan het juiste adres bent om van cultuur te genieten.”

Een jaar lang feest!

Het eerste jaar van Cultuursmakers ziet er alvast veelbelovend uit. Voor de honderdste verjaardag van de vereniging staat er een uitgebreid feestprogramma op de agenda: een stadsfestival, gepimpte feestcaravannetjes die door Vlaanderen en Brussel reizen en halt houden op plekken waar de lokale Cultuursmakers-groepen feest vieren, een cartoontentoonstelling, een theatertournee over het verenigingsleven, een expo over de geschiedenis van de vereniging, een wandelzoektocht … Benieuwd? Check zeker www.cultuursmakersviertfeest.be.

Feest bij Cultuursmakers Tielt

Ook Cultuursmakers Tielt springt op de feestbus. Door middel van onze eerstkomende nieuwsbrieven en persberichten houden we jullie graag op de hoogte.