Vrouwenorganisatie houdt actie tegen femicide na moord op Roeselaarse Marie-Ann

Vrouwenorganisatie ‘Zelle’ organiseerde zondagochtend op de Grote Markt in Roeselare een actie tegen femicide. “De voorbije maand zijn twee vrouwen in onze provincie om het leven gebracht met geweld. Er moeten dringend oplossingen komen”, aldus initiatiefneemster Annelies Vandamme.

Nadat de Roeselaarse Marie-Ann B. donderdag om het leven werd gebracht door haar man, besliste vrouwenorganisatie ‘Zelle’ om zondag een kleine actie te houden op de Grote Markt in Roeselare.

Daar werden 28 paar vrouwenschoenen neergezet met daarbij telkens de naam van een vrouw die in 2023 in Vlaanderen of in 2024 in West-Vlaanderen werd vermoord. “Vorige maand hadden we nog het gezinsdrama in Waregem, deze week was er Roeselare. Dergelijke zaken kunnen we niet zomaar laten passeren”, aldus Annelies Vandamme van Zelle.

“We willen dat West-Vlaanderen zijn achterstand aan huisverboden wegwerkt ten opzichte van de rest van België. Er is nood aan meer gespecialiseerd personeel die slachtoffers en de daders op een goede manier kunnen opvangen en begeleiden.”

Bij Zelle hopen ze dat de provincie en Vlaanderen zich spiegelen aan het beleid in Spanje. “Spanje heeft in 2022 een ambitieus budget van 209 miljoen euro geïnvesteerd voor een beter beleid tegen huishoudelijk geweld en machogedrag.”