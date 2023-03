Vrouwenklap creëert al vijf jaar een verbindende plek waar iedereen zich thuis voelt

Vrouwenklap, een initiatief in de schoot van De Klapstoel in Diksmuide, bestaat vijf jaar. Bezoekers en vrijwilligers kregen op zaterdag 11 maart een ontbijt om deze verjaardag, en ook wel Internationale Vrouwendag, te vieren. Vrouwenklap is een initiatief waar vrouwen uit de buurt gezellig kunnen samenzijn. Dat moment vindt elke tweede zaterdag van de maand plaats in de sociale ontmoetingsruimte van De Klapstoel, een laagdrempelige ontmoetingsplek van het Sociaal Huis en verschillende welzijnsverenigingen. Het initiatief wil vrouwen samenbrengen die weinig tijd hebben voor zichzelf en hen een plaats geven om gezellig samen te komen. Zo ontstaan er vriendschappen en kunnen ze elkaar helpen waar nodig. Bovendien kunnen de vrouwen op dat moment ook terecht in De Kinderboetiek, die kwalitatieve tweedehandsspullen voor kinderen tussen 0 en 14 jaar aanbiedt. Het concept sloeg aan, want maandelijks komen er zo’n dertigtal vrouwen, met of zonder kinderen, langs. Niet enkel vrouwen van onder de kerktoren, maar vrouwen vanuit alle hoeken van de wereld vinden hun weg naar Vrouwenklap. Dat is ook de doelstelling: een verbindende plek creëren waar iedereen zich thuis voelt. Wie ook eens van Vrouwenklap wil proeven, kan elke tweede zaterdag van de maand tussen 9 en 12 uur terecht in de sociale ontmoetingsruimte van De Klapstoel, Grauwe Broedersstraat 38. (gf)