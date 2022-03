Vrouwenbeweging PVDA voert actie: “We eisen schepen van die strijdt voor gelijkheid tussen man en vrouw”

Marianne, de vrouwenbeweging van PVDA, hield een bijeenkomst op de Grote Markt van Kortrijk. De vrouwen legden er de symbolische eerste stenen voor een ambitieus genderbeleid in Kortrijk. “Het moet de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen, die structureel verankerd is in onze samenleving, wegwerken”, aldus Natalie Eggermont, woordvoerster van Marianne.

“De bestaande ongelijkheid tussen vrouwen en mannen neemt toe en de Vivaldi-regering biedt geen antwoord. Haar sociaaleconomisch beleid, met onder meer de pensioenplannen en de arbeidsdeal, zijn slecht nieuws voor vrouwen. Daarom voeren we actie voor een echt feministisch beleid, dat inzet op een hoger minimumloon en sterke openbare diensten, en dat een einde wil stellen aan geweld tegen vrouwen.”

Zo is het minimumloon nog steeds niet opgetrokken naar 14 euro per uur. “Ik stelde de vraag op mijn werk waarom ik bijna 27 procent minder verdien dan mijn mannelijke collega’s. Ik vroeg ook of ik opslag kon krijgen. Het antwoord was negatief: “Neen, u bent een vrouw”, was het antwoord”, getuigt metaalarbeidster Annelies.

Huishoudelijke taken

Marianne ijvert ook voor sterkere openbare diensten, meer kindercrèches en meer maatregelen tegen geweld tegen vrouwen. “Door de coronacrisis, maar ook door de stijging van de energiekosten en de daling van de koopkracht, nemen de ongelijkheden toe. Veel vrouwen werken in sectoren met lage lonen en onzekere contracten. De mensen uit die sectoren zijn tijdens de pandemie blijven werken. Toch blijft de regering een reële loonsverhoging blokkeren”, luidt het verder.

“Vrouwen hebben de jongste tijd nog meer huishoudelijke taken op zich genomen. Denk maar aan de crèches en scholen die regelmatig sluiten, zorg voor ouderren. Dit maakt het nog moeilijker om werk en gezinsleven te combineren. Als er tekorten zijn in deze dienstverlening, als ze te duur of niet toegankelijk is, dan komen die taken terug bij de gezinnen te liggen en dus veelal bij vrouwen.”

“Wij eisen een uitbreiding van de kinderopvang georganiseerd door de stad Kortrijk, meer licht aan het station om pesterijen tegen te gaan, en een schepen met de expliciete bevoegdheid om te strijden voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.”