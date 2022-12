Vrouwen VVVuur steunen meisjes KW IBIS

De vrouwen van de socioculturele vereniging VVVuur hebben een mooi bedrag bijeengehaald dankzij een samenwerking met de Oostendse chocolatier Olivier Willems. Hij maakte een mooi ontwerp in chocolade en die werd door de leden van de vereniging verkocht.

De opbrengst moest integraal naar de meisjes gaan die momenteel in Koninklijk Werk IBIS vertoeven. IBIS telt ondertussen twintig meisjes in zowel het lagere als het secundair onderwijs. De eerste meisjes werden in 2019 toegelaten.

“We gaan dit bedrag volledig aan de meisjes spenderen”, zegt algemeen directeur, Angelique Spegelaere. “We zijn de vrouwen van VVVuur dan ook erg dankbaar.”