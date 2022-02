Vrouwen aan de macht in het stadhuis van Mesen

Mesen is niet alleen de kleinste stad van het land, maar wellicht ook de stad waar het aantal vrouwen in officiële diensten uitzonderlijk groot is.

Toen Gwendoline Rutten als voorzitster van de Open VLD in de aanloop naar de verkiezingen van 2018 een oproep deed naar haar politieke bestuurders van het land om meer vrouwen een plaats te geven op de lijst viel dit niet in dovemansoren bij burgemeester Sandy Evrard. “Ik deed meer dan gevraagd en plaatste vijf vrouwen op de lijst, vier zetelen nu ook in de gemeenteraad waarvan twee vrouwen schepen zijn.”

Hierbij een overzicht: vijf vrouwen (4 van de partij MLM, 1 van de partij RESPECT!) zetelen in de gemeenteraad van negen personen, vier vrouwen zitten rond de tafel bij een vergadering van het Bijzonder Comité op een totaal van zeven personen. De financieel directeur van de stad is een vrouw. De woondienst Mesen-Wervik-Menen telt twee ambtenaren, twee vrouwen. De poetsdienst wordt geleid door een vrouw. In het Cado, de Collectieve Autonome Dagopvang zijn er twee mobiliteitsmedewerkers, telkens vrouwen. Op het stadhuis werken zes ambtenaren en daarvan zijn er vijf vrouwen. Het aantal mannen in functie bij de stad zijn dus op één hand te tellen. De stadsarbeiders zijn met twee mannen de sterkste mannenploeg van de stad.

Of burgemeester Evrard de laatste man wordt aan het hoofd van de stad is en blijft een open vraag. “De plannen zijn om in 2030 te stoppen. En de vraag is mijn inziens niet of er dan al dan niet een vrouw burgemeester wordt maar wel of Mesen nog op individuele basis zal bestuurd worden. De nieuwe fusies hangen als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. Met de verkiezingen van 2024 wordt dit zeker een thema en aansluitend wellicht een verplichting van de overheid om te fusioneren. Dit houdt me alvast bezig. Indien er een nieuwe fusie komt, dan is mijn politiek verhaal nog niet uitverteld. In deze voor mij nu volledige onduidelijke bestuursregeling wil ik zeker de stem van Mesen worden”, besluit Sandy Evrard. (MDN)