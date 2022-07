Vrouwelijke festivalgangers kunnen op WECANDANCE in Zeebrugge rechtstaand plassen op duurzame urinoirs

Het strandfestival WECANDANCE heeft voor deze zomer een ‘growing green’ contract ondertekend met de stad Brugge. Dat moet het strandfestival zo duurzaam mogelijk maken. Arbeiders die sigarettenpeuken of petflessen tijdens de opbouw of de afbraak op het strand achterlaten, riskeren een boete. En voor vrouwelijke festivalgangers is er een revolutionair urinoir, dat hen toelaat rechtstaand te plassen en zorgt voor duizenden liters minder waterverbruik.

Het is Bart Roman, de organisator van de achtste editie van WECANDANCE, dat op 6, 7, 13 en 14 augustus plaatsvindt op het evenementenstrand van Zeebrugge en dit jaar Just an Illusion als thema heeft, menens met ‘duurzaamheid’. Hij kocht een grote installatie aan met containers, die hij doorverhuurt aan de twee andere festivals deze zomer in Zeebrugge.

Minder bewegingen

“Dat zorgt voor minder bewegingen van camions op het strand van Zeebrugge bij de opbouw en de afbraak van de drie festivals deze zomer”, stelt Bart Roman. Toch is de constructie een doorn in het oog van nogal wat eigenaars van strandcabines in Zeebrugge: in plaats van een mooi zicht op zee, kijken ze op een lelijke constructie.

De duurzame urinoirs voor vrouwen. © Miss Wizz

Bovendien is de festivalsite van WECANDANCE al sedert vorige week omheind. De hekken komen op sommige plaatsen tot op vijf meter van de cabines. Bovendien is de duin nabij de Môle nu al met nadar afgesloten. Om te verhinderen dat festivalgangers ze betreden en om de cabines af te schermen van de badgasten. Want vorig jaar urineerden festivalgangers tegen de cabines en lieten ze zwerfvuil achter. Maar kinderen kunnen hierdoor niet meer ravotten in de duinen.

Bemiddelaar

Met een Brugse wijkinspecteur als bemiddelaar hadden enkele cabinehouders woensdag een vruchtbaar gesprek met Bart Roman. Om deels tegemoet te komen aan hun wensen, laat hij de hekken rondom het festivaldorp 20 meter zeewaarts verplaatsen. Bovendien wordt de nadar rond het duin verwijderd tot het eerste festivalweekend.

Het is evenwel geen oplossing op langere termijn. Na het seizoen, in september, plant de wijkinspecteur samen met vertegenwoordigers van de cabinehouders, het Brugs stadsbestuur en de organisatoren van WECANDANCE een evaluatievergadering.

Herschikking?

Een herschikking van de cabines en verplaatsing richting surfclub, verder verwijderd van de evenementenzone, dringt zich op om in de toekomst een vredig samenleven met de festivalorganisatoren te bewerkstelligen. Of staat de reglementering rond de recente duinvorming, de ondergrondse leidingen vanuit de windmolenparken op zee (die daar aan land gaan) en de nabijheid van natuurreservaat de Fonteintjes die oplossing in de weg?

Het ‘growing green’ contract van WECANDANCE, dat ook de twee andere Zeebrugse strandfestivals moeten naleven, bevat enkele opmerkelijke clausules. Al enkele jaren is WECANDANCE cashless en krijgen festivalgangers herbruikbare bekers. Nu wordt elk blikje of petfles verboden. Wie een beker op de grond laat vallen, verliest 1,43 euro. Want dat bedrag is verrekend in de prijs van de consumpties.

Geen vuurwerk

Een milieuploeg van WECANDANCE controleert op zwerfvuil. Zelfs arbeiders en medewerkers riskeren een boete, als ze peuken of petflessen bij de opbouw of afbraak dumpen op het strand. Met een eigen menu, lokale leveranciers en veel vegetarische en vegan gerechten wil het festival de voedselverspilling tegengaan.

Een detail van de urinoir voor vrouwen van Miss Wizz die op WECANDANCE ingezet wordt.

Voor het eerst sinds 2014 is er geen afsluitend vuurwerk. Het meest opvallend is een nieuw innovatief, ergonomisch en hygiënisch urionoir voor vrouwen. Dat moet hen in staat stellen om rechtstaand te plassen. Voor de organisatie betekent dit duizenden liters minder waterverspilling…

Info: www.wecandance.be