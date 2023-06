Vrouw wint miljoen euro met Euromillions in ‘t Gazetje: “Droomreis naar Polynesië maken”

In dagbladhandel ’t Gazetje in de Van Iseghemlaan heeft een gepensioneerde vrouw 1 miljoen euro gewonnen met Euromillions. De gelukkige liet weten dat ze met het geld onder meer een reis zal maken naar Polynesië.

“Hier waren wel al eens winnaars van 500 euro. Toen een vaste klant het biljet kwam controleren kreeg ik een signaal dat het om een grote bedrag ging dat ik niet zelf mag uitbetalen”, zegt Ingrid Verbeiren die al vijf jaar ’t Gazetje uitbaat. “We trokken naar het Lottopunt in het centrum en hoorden dat het bedrag hoger was dan 100.000 euro.” Op het hoofdkantoor kreeg de gelukkige te horen dat ze 1.000.004,25 euro had gewonnen.

Reisje

De winnaar van 1 miljoen euro is een jong gepensioneerde vrouw die in Oostende woont. “Ik ga verantwoord omspringen met het bedrag. De droomreis naar Polynesië zal ik zeker maken”, zo liet de gelukkige weten aan de Nationale Loterij. Woordvoerder Liliane Goor: “De voorbije 20 jaar hebben al 38 Belgen de jackpot van Euromillions gewonnen. Het is dit jaar de eerste Euromillions winnaar in West-Vlaanderen. In mei was er een actie waarbij we aankondigden dat er in ons land zeker 5 miljonairs zouden vallen. Dit is er één van. De gelukkige kreeg ook een fles champagne.” Ook Ingrid Verbeiren kreeg als uitbaatster een fles bubbels. “Ik ken de winnares en er werd afgesproken dat we eens zullen gaan eten.”