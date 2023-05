Vrouw met hoofddoek aan de balie in het Vrijetijdspunt zint N-VA niet

Omdat hij had vernomen dat er aan de balie van het Vrijetijdspunt in het gewezen vredegerecht naast de bibliotheek in Wervik een vrouw met een hoofddoek werkt, had fractieleider Sanne Vantomme wegens hoogdringendheid hierover een vraag tijdens de gemeenteraad willen stellen. Gemeenteraadsvoorzitter Els Scheirlynck (CD&V) aanvaardde de vraag niet. “We zijn verbolgen door de manier waarop de bestuursmeerderheid dit van de agenda schrapte”, reageert Sanne Vantomme.

“Een voorzitter van een vereniging had me dinsdagmorgen zijn ongenoegen geuit over die vrouw met een hoofddoek aan de balie. Diezelfde dag diende ik nog een agendapunt hierover in. De gemeenteraadsvoorzitter weerhield het punt niet omdat de vrouw in kwestie al een aantal weken werkt voor de dienst Vrije Tijd. Dus niet actueel? Begrijpe wie begrijpen kan.”

“We weten allemaal dat dit punt door de meerderheid geschrapt werd omdat de discussie verhit zou raken op de gemeenteraad. De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst zijn zeer dierbare principes en fundamentele grondrechten waar N-VA achter staat.”

“De neutraliteit en onpartijdigheid van de overheid en het stadsbestuur is echter een fundamenteel onderdeel van onze democratische rechtsstaat. Die neutraliteit en onpartijdigheid worden zichtbaar gemaakt door een neutrale kledingstijl. Opzichtige symbolen aan het loket kunnen dus niet.”

“Tegelijk wil de N-VA niet dat de slinger te ver doorslaat. In andere functies dan aan het overheidsloket kunnen praktische afspraken worden gemaakt tussen werkgever en werknemer. Daarvoor gelden de kledingvoorschriften, die er evenwel niet zijn in Wervik.”

“Vijftien jaar geleden pleitte ik al voor een dresscode maar deze was volgens de meerderheid van toen SP.A (nu Vooruit, red) en CD&V niet aan de orde. Ze zouden de problemen aanpakken als ze aan de orde waren, noppes dus. Ik herinner me nog dat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2000 een zeer prominent lid van de toenmalige SP.A dreigde de verkiezingen stil te leggen omwille van een kruisbeeld dat hing in de buurt van een verkiezingslokaal. Diezelfden laten nu hoofddoeken toe”.

“Alles draait dus om het winnen van kiezerszieltjes. Stel dat er morgen een personeelslid gaat werken met een t-shirt van N-VA, pas dan zou het kot te klein zijn. Maar goed, voor de volgende gemeenteraad begin juni dien ik een interpellatie in. Veel vraag ik niet: is het dragen van een hoofddoek door personeel van de stad of het Woon- en Zorgbedrijf Wervik toegelaten, wie heeft de vrouw met een hoofddoek aangeworven en onder welk statuut.”

Blijkbaar gaat het om een tijdelijke tewerkstelling ter vervanging van een medewerker met ziekteverlof. (EDB)