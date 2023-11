Vrouw & Maatschappij vraagt aandacht voor ‘deepnudes’ met wittelintjesactie: “Dit is seksueel misbruik”

Aan de schoolpoorten in Tielt deelden leden van de Tieltse afdeling van Vrouw & Maatschappij vrijdagochtend witte lintjes en flyers uit aan de studenten. De Wittelintjesactie, die elk jaar in verschillende steden en gemeenten georganiseerd wordt, staat dit jaar in het teken van deepnudes.

Deepnudes zijn valse naaktfoto’s die met artificiële intelligentie gemaakt worden van onschuldige foto’s. Omdat vooral jongeren slachtoffer zijn van deze nieuwe vorm van online seksueel geweld, besloot Vrouw & Maatschappij Tielt vrijdagochtend naar de schoolpoorten te trekken.

“Geen kunst maar misbruik”

“We gingen in gesprek met de jongeren over de gevaren van deepnudes”, legt lokaal voorzitter Anne-Marie Geeroms van Vrouw & Maatschappij uit. “Omdat de beelden niet ‘echt’ zijn, denkt men immers dat het maken en verspreiden van dergelijke foto’s of video’s niet strafbaar is. Nochtans is het dat wel. Bovendien zijn de gevolgen van de verspreiding van dit soort beelden verwoestend. Deepnudes zijn geen kunst, maar misbruik.”

150 afdelingen

In heel Vlaanderen trokken op 24 november, de Internationale dag voor de Uitroeiing van Geweld tegen vrouwen, liefst 150 afdelingen van Vrouw & Maatschappij de baan op.

Naast Tielt werd vrijdag ook in Roeselare actie gevoerd door de dames van CD&V. Zij deelden flyers en witte lintjes uit op De Munt. Ook Child Focus voert dit jaar trouwens campagne rond het ongewild verspreiden van naaktbeelden. Volgens Child Focus heeft zowat elke middelbare school een ‘expose’-groep, waarin dat soort beelden circuleren.