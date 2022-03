Vrouw en Maatschappij huldigt Lieselotte Deprince: “Voorbeeld van een vrouw met veerkracht”

Sinds enkele jaren schenkt Vrouw & Maatschappij Oostkamp een bloemetje aan een bijzondere vrouw in Oostkamp en dit in het teken van Internationale Vrouwendag die elk jaar plaatsvindt op 8 maart.

“Dit jaar viel ons oog op Lieselotte Deprince van de zaak Sensy. Ze is een vrouwelijke ondernemer en zoals véle ondernemers had ze het tijdens de verschillende lockdowns en coronamaatregelen zéér moeilijk. Desondanks is zij dapper verdergegaan met nieuwe initiatieven zoals een webshop. Ook via sociale media brengt ze steeds weer op een positieve en enthousiaste manier haar boodschap naar haar klanten. Een voorbeeld van een vrouw met veerkracht”, vertelt Marleen Clarisse, voorzitster van Vrouw en Maatschappij Oostkamp.

Blij met de waardering

Lieselotte was duidelijk nog onder de indruk toen ze de delegatie dames van Vrouw en Maatschappij ontving in haar schoonheidssalon en de ruiker bloemen in ontvangst nam.

“Toen Els Roelof me vertelde dat er vandaag enkele dames zouden langskomen om me letterlijk in de bloemetjes te zetten, was ik een beetje van mijn melk. Ik wist eigenlijk niet waaraan ik deze aandacht had verdiend. Na de nodige uitleg ben ik natuurlijk zeer blij met deze bloemen en nog veel meer met de waardering die eraan verbonden is.”

“We komen uit een zeer moeilijke tijd waarin we ons iedere keer opnieuw moesten uitvinden, een periode waarin we sluiten en terug opengaan meermaals moesten ondergaan. Maar vooral moesten we proberen positief te blijven, wat ook voor mij en mijn team niet altijd lukte.”

Angst bij klanten

“Ik heb het zeer moeilijk gehad om vanuit een volle agenda dag na dag afspraken geannuleerd te zien. Ik zag ook tijdens de laatste lockdown de angst in de ogen van mijn iets oudere klanten.”

De coronaperiode woog zeer zwaar op ons instituut maar we hebben het overleefd al is het nu nog altijd niet zoals voor corona. Er zijn nog veel mensen bang en ik begrijp dit ook”, zegt Lieselotte.

“Deze woorden symboliseren de ingesteldheid van deze ondernemende vrouw.”

“Daarom is dit bloemetje voor haar en symbolisch voor al die andere ondernemende vrouwen, om hen een hart onder de riem te steken. En vooral hoop te geven voor de toekomst”, besluit Marleen Clarysse. (GST)