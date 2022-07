Vrolijke Argos zoekt een baasje dat niet houdt van de stad

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de vzw Helping Dogs in Tielt. Zij zoeken een thuis voor Argos, een vrolijke Griekse jongen van iets meer dan een jaar jong.

“Argos is vorig jaar vanuit Griekenland naar hier verhuisd. Hij leefde daar op straat”, vertelt Filip Cnudde van vzw Helping Dogs. Samen met zijn vrijwilligers streeft hij ernaar om honden op een duurzame manier te herplaatsen. De vzw heeft geen asiel maar wel enthousiaste opvanggezinnen.

Rustige plek

“In zijn eerste gezin klikte het niet met hun andere hond”, aldus Filip. “Bovendien wonen die mensen in een drukke stad en daar houdt Argos helemaal niet van. Daarom zoeken we nu voor hem een nieuw gezin zonder andere huisdieren op een rustige plek waar hij lekker relaxed zijn ding kan doen.”

Argos lijkt het wel goed te kunnen vinden met wat oudere kinderen. “Hij luistert ook heel goed, zeker als je hem iets lekkers aanbiedt. Hij houdt ook van snuffelen, wandelen en gezellig bij je in de zetel zitten. Zijn nieuwe baasjes zullen in het begin zeker wat geduld voor hem moeten opbrengen, maar eens hij zich thuis voelt, wordt hij je beste vriend.”