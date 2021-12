Vroeger en nu in Roeselare: Heimwee naar Willy en Margriet

De Meensesteenweg in Roeselare heeft heel wat horecazaken zien verdwijnen. De bekendste van allemaal was misschien wel Feestzalen Sint-Michiel. Het stond bekend als dé plaats voor bedrijfsfeesten, huwelijken en rouwmaaltijden. Vooral de uitbaters Willy en Margriet waren echte Bekende Roeselarenaars.

Het was niet alleen de Nieuwmarkt die kind aan huis was in Feestzalen Sint-Michiel. Ieder zichzelf respecterend bedrijf of hobbyclub heeft er ooit een jaarfeest gegeven en communiefeesten, huwelijken, jubilea en rouwmaaltijden waren de core business van Willy en Margriet.

Het moet gezegd, dit koppel Roeselaarse commerçanten voelde de hartslag van de stad. Willy verstond de kunst om altijd te koken wat de Roeselarenaar graag at. En hij wist dat zijn klanten het niet waardeerden dat er maar één bord op tafel kwam met twee kroketjes, twee halve stronkjes witlof en twee ‘schellekes ‘vlees. Of het nu een perfect gegaarde rosbief was of zijn absoluut topgerecht ‘fazant brabançonne’ (het water loopt me nu nog in de mond!), er volgde steevast één of meerdere repasses.

Perfecte pinten

En Margriet(je) was baas van het café vooraan in de Feestzalen Sint-Michiel. Perfect getapte pinten in propere glazen met Margrietje die steevast bij een nieuwe tournée générale met een ernstig gezicht vroeg ‘en wuk mag het zien voor joe, joengne?’ Margrietje noemde trouwens iedereen tussen 16 en 40 joengne of jongen.

Nu komt er appartementencomplex ‘t Goed. © Stefaan Beel

Toen Feestzalen Sint-Michiel de deuren sloot op het einde van de vorige eeuw kocht de stad de site voor een half miljoen euro, investeerde er nog eens evenveel in en jeugdcentrum Diezie opende de deuren. In 2016 werd alles voor 365.000 euro verkocht aan een projectontwikkelaar die er begonnen is aan appartementencomplex ‘t Goed.