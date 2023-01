Vroege feestvogels in de Padderijstraat

In de Padderijstraat in Koolskamp waren ze er dit jaar als de kippen bij om als buren elkaar een gezond Nieuwjaar toe te wensen. Het lokale feestcomité zorgde voor een hapje en een drankje.

In de loop van het jaar zullen ze de buurt nog wel eens verrassen, want volgens de initiatiefnemers is niets belangrijker dan een goed buurtschap. “We zijn een klein, maar fijn straatje”, zegt Ingrid Vandevoorde, een gedreven buurtbewoner. (foto JM)