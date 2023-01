Vroedvrouw Nina trekt straks voor de zesde keer richting West-Afrika: “Er lopen al heel wat kleine Nina’tjes rond”

Eind januari trekt verpleegkundige Nina Cuelenaere samen met haar mama Benita en twee collega’s van het Brugse AZ Sint-Jan al voor de zesde keer naar West-Afrika om er zich in te zetten voor de straatarme bevolking. Getroffen door wat ze destijds aantrof op stage, stampte de Brugse er diverse ontwikkelingsprojecten uit de grond. “Misschien zijn het druppels op een hete plaat maar als we allemaal op die manier een steentje bijdroegen, zou al veel miserie uit de wereld zijn”, zegt ze vol overtuiging.

In 2014 nam Nina Cuelenaere, verpleegkundige in het operatiekwartier van het AZ Sint-Jan, een half jaar loopbaanonderbreking om in Gambia aan de slag te gaan als vroedvrouw.

“Maar mijn eerste kennismaking met West-Afrika dateert eigenlijk al van 2010. Ik zat op dat moment in het laatste jaar van mijn opleiding en liep toen een tijdje stage in Senegal. Ondanks de vele miserie daar, viel mij meteen op hoe positief de Senegalezen in het leven staan. Ik werd er verliefd op het land en op de mensen”, vertelt ze.

Naar de essentie

In buurland Gambia draaide ze mee in een lokaal gezondheidscentrum. “Toen zijn mijn ogen helemáál opengegaan: waar een goede gezondheidszorg bij ons een evidentie is, is het ginder veeleer een privilege. Vrouwen bevallen er vaak nog alleen thuis, veel baby’tjes worden dood geboren. Het voelde alsof ik terugkeerde naar de essentie, alsof ik opnieuw besefte waarom ik destijds voor de opleiding vroedkunde had gekozen. Daar in West-Afrika kon ik als vroedvrouw pas écht het verschil maken”, aldus Nina, die er banden smeedde voor het leven.

“De vrouwen die ik er hielp bevallen, waren mij allemaal super dankbaar. Zo dankbaar dat er ondertussen al heel wat kleine Nina’tjes rondlopen”, glimlacht ze.

Daar in Afrika kan ik pas écht het verschil maken als vroedvrouw

Elk jaar organiseert ze ook een geldinzameling met haar collega’s. Die neemt jaar na jaar grotere proporties aan. “Ditmaal zamelden we zo’n 4.000 euro in: niet weinig, zeker als je het gemiddelde maandsalaris van de Gambianen kent (zo’n 40 euro, red.)”, zegt ze. Al beseft ze tegelijk ook dat het een druppel op een hete plaat blijft. “Wij hebben natuurlijk niet de middelen van een grote vzw, hé. Maar wat we in Gambia verwezenlijken, maakt wel degelijk een verschil. Daar ben ik rotsvast van overtuigd. Als we allemaal op die manier ons steentje bijdroegen, zou al veel miserie de wereld uit zijn.”

Nina en haar mama breiden in het verleden al babymutsjes, boodschappentassen en nu ook sjaaltjes in kleurrijke West-Afrikaanse stofjes. “Met de opbrengst kopen we rijst en groenten, babymelk en medicijnen voor vrouwen die het moeilijk hebben om rond te komen. Sinds december verkopen we ook zakjes muesli.”

Cataract verhelpen

Nina en co zijn in Gambia op meerdere vlakken actief. Zo wisten ze in een plaatselijk dorpje straatverlichting op zonne-energie te realiseren en wordt er elk jaar ook een aantal cataractingrepen uitgevoerd met de opbrengst van alle acties. “Door de felle zon, de wind en opwaaiend zand is cataract daar een veel voorkomend probleem en de meeste mensen hebben zelf niet de middelen om er iets aan te doen”, aldus Nina. “Een bijkomend probleem is de klimaatopwarming: terwijl het hier afgelopen zomer abnormaal warm was, viel er in Gambia abnormaal veel regen. Huizen, vee, gewassen, alles moest eraan geloven. We willen er straks ook hulp bieden aan Kumba, een alleenstaande mama die haar huisje zag instorten door de overstromingen en zich nu moet behelpen met golfplaten.”

Waterpomp

Verder ook nog op de planning voor dit jaar: de installatie van een waterpomp op zonne-energie. Prijskaartje: 2.250 euro. “Maar voor dat bedrag krijgen de inwoners wel stromend kraantjeswater”, klinkt het. Gambia – ook wel de Smiling Coast genoemd omwille van dat eeuwige positivisme waar ze het eerder over had – leeft voor een groot deel van het toerisme. “In de coronaperiode vielen die inkomsten ook nog eens weg, maar Gambianen zijn enorm veerkrachtig”, besluit Nina.

Op 28 januari vertrekt ze weer richting Gambia. Een bijdrage storten kan op rek. nr. BE91 0014 2289 0976 met vermelding De Krant van West-Vlaanderen. Via de Facebookpagina ‘B. Nina for the Gambia’ kan je haar volgen. Daar loopt ook nog steeds de muesli-actie.