Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende bestaat halve eeuw: Al 50 jaar geen ‘derderangsburgers’ meer

Met vier feestweekends in juni viert het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende zijn vijftigste verjaardag. “Het hoogtepunt was de realisatie van onze eigen stek, De Geuzetorre”, zegt voorzitter Edgard Brunet.

Bij de oprichting van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum (VLC) klonk het begin de jaren 70 nog dat men het niet nam ‘dat ze als derderangsburgers in deze staat geduld worden’. De Oostendse vereniging zorgde ervoor dat het fakkelsymbool een nationaal teken werd en bewees met een paar tienduizend ‘akten van vrijzinnigheid’ dat velen in de regio uiting konden geven aan hun vrijzinnige levensbeschouwing.

“Het VLC Oostende heeft momenteel 1.200 leden”, zeggen Edgard Brunet en ondervoorzitter Serge Dekeersgieter. “Er is een lage drempel. We houden elke zondag een aperitief, waar iedereen welkom is. Wie de eerste keer komt, moet geen lid zijn; daarna is er een lidgeld van vijf euro, met toegang tot alle activiteiten en ontvangst van onze Fakkelkrant.”

Bijna elke dag iets

Na jaren in het Europacentrum kwam er in 1999 een eigen stek: de Geuzetorre in de Kazernelaan.

“De opening van het gebouw in de Kazernelaan is een mijlpaal voor de vrijzinnige gemeenschap in Oostende. Daarom werd ook duidelijk bepaald dat alle verenigingen die aangesloten zijn bij de Unie van Vrijzinnige Verenigingen gebruik kunnen maken van de Geuzetorre. Een negental verenigingen doen dat, waaronder het Willemsfonds, het Vermeylenfonds, de Oudervereniging voor de Moraal (OVM) en het Humanistisch Verbond. Ook SOS Nuchterheid, die werkt rond verslavingsproblematiek, maakt in alle anonimiteit gebruik van dit gebouw. Hier is er bijna elke dag een activiteit.”

De laatste jaren is er weliswaar een verjonging van de bestuursploeg, maar bij het VLC erkennen ze dat het moeilijk is om jongeren tussen 20 en 35 jaar aan te trekken. “Dat is zoals bij veel verenigingen. En bij ons is het al vijftig jaar zo. Pas als de kinderen de deur uit zijn, zetten mensen de stap naar onze vereniging. Het Vrijzinnig Jeugdhuis De Kim bereikt dan weer wel de jongeren tot 25 jaar.”

“Men zou denken dat we niet meer nodig zijn, omdat heel wat bereikt is rond ethische vraagstukken. Niet is minder waar. Nu moeten we erover waken dat dingen niet teruggeschroefd worden, zoals de abortus- of euthanasiewetgeving.”

Het VLC heeft zich niet publiekelijk uitgesproken over belangrijke lokale dossiers met een levensbeschouwelijk aspect zoals de ziekenhuisfusie, of over de problemen rond het feest van de vrijzinnige jeugd.

“Rond de ziekenhuisfusie zien we geen moeilijkheden. We moeten een afwachtende houding aannemen en op onze strepen staan als het nodig is. De neutraliteit moet ook na de fusie van het Serruysziekenhuis met het AZ Damiaan gewaarborgd blijven. We waken erover.”

“Voor het lentefeest waren we actief achter de schermen. We hopen dat het lentefeest in het Kursaal onder die vorm kan blijven bestaan en zullen onze schouders eronder zetten, in samenspraak met de stad en het organiserende comité. Het Kursaal is belangrijk qua uitstraling. Alles draait rond de subsidie. We kunnen ons vinden in een aantal argumenten van de stad, maar als er echt geen oplossing komt voor het feest in zijn huidige vorm, kunnen de omliggende gemeenten het apart organiseren, zoals Bredene, en kunnen de Oostendse kinderen het in De Geuzetorre vieren.”

Vier weekends feest

Het VLC organiseert in zijn feestmaand juni ieder weekend een activiteit. Op vrijdag 3 juni is er om 19 uur de opening van de foto-expo ‘50 jaar Oostende, toen en nu’. Op vrijdag 10 juni is er de Ostenschen avond, met Out of Service en Barak Friture met hapjes en drankjes; de toegangsprijs bedraagt vijf euro (twee jetons inbegrepen). Op 18 juni is er een feest voor de medewerkers en op 25 juni een ontvangst op het stadhuis. Op zondag 26 juni is er om 11 uur een receptie voor de opening van het vernieuwde terras; de inkom is gratis. (Edwin Fontaine)