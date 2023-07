Vrijzinnig centrum Poincaré biedt waaier aan activiteiten

In de Stormestraat 131/18 heeft Vrijzinnig Waregem zijn thuishaven. In de ontmoetingsplaats op de hoek van het Kwaestraatje kunnen bezoekers kiezen uit een ruime waaier aan activiteiten. De naam Poincaré verwijst naar een Franse professor en filosoof.

“Henri Poincaré vat de ideeën van de vereniging inderdaad perfect samen”, zegt woordvoerder Filip Dheedene. “Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken. Onze werking is dan ook gebaseerd op het vrijzinnig humanisme, een door de overheid erkende levensbeschouwing.”

In het ontmoetingscentrum kan iedereen (in samenwerking met het Huis van de Mens Kortrijk, red.) informatie bekomen voor vrijzinnige plechtigheden bij geboorte, huwelijk en afscheid. Het is ook het kloppende hart voor de jaarlijkse lentefeesten voor de vrijzinnige jeugd, georganiseerd door het Humanistisch Verbond in samenwerking met de leerkrachten zedenleer. Het bruist er van de activiteiten: : filosofie-avonden, voordrachten en debatten over actuele onderwerpen, crea-momenten, kaartavonden en -namiddagen, tentoonstellingen, optredens tijdens de braderie en Waregem Koerse.

Huisverenigingen

Poincaré telt een vijftal verenigingen die onder hetzelfde dak diverse activiteiten organiseren: het Humanistisch Verbond (organisatie van lente- en joelfeesten en filosofie-avonden), Jump (jeugdclub voor maandelijkse instuif), LLL (sportieve tak met verschillende categorieën voor jong en oud), het Willemsfonds Waregem Plus (sociaal-culturele vrijwilligersorganisatie met een missie en vooral een hart voor de Nederlandse taal) en het Vermeylenfonds (cultuurfonds dat vooral de creatieve toer bewandelt met teken- en schilderlessen, Italiaanse en Spaanse lessen en zangstonden). (PPW)

Info: www.vcpoincaré.be, 0475 70 73 84 en info@vcpoincare.be