Vrijwilligster Silke Vandenberghe (25) werkt bij café Alloo Alloo in Brugge: “Ik krijg zoveel liefde en warmte terug”

In aanloop naar de Week van de Vrijwilliger, van 27 februari tot 3 maart, stellen we graag een enthousiaste Brugse vrijwilliger voor. Silke Vandenberghe werkt al bijna acht jaar als vrijwilliger bij Alloo Alloo, het café voor mensen met een beperking in de Peterseliestraat. “Ik kreeg zoveel liefde terug van die mensen en de andere vrijwilligers zijn vrienden geworden.”

Silke Vandenberghe (25) is als sinds 2014 actief als vrijwilliger bij Oranje, en meer bepaald bij café Alloo Allo. Het café is gericht op mensen met een mentale of fysieke beperking en is gevestigd bij het Vrijetijdspunt van vzw Oranje in de Peterseliestraat. Silke was eerder actief als zorgkundige, bij woon-zorgcentrum De Vliedberg in Brugge, maar is nu bezig aan een opleiding Verpleegkunde.

“Na de middelbare school heb ik eerst een jaar Maatschappelijk Werk gestudeerd en daarbij hoorde ook vrijwilligerswerk in een sociale instelling. Ik heb toen voor Oranje en meer bepaald het café Alloo Alloo gekozen. En ik ben daar dus ‘blijven plakken’”, lacht Silke.

“Ik moet eerlijk toegeven dat ik me in het begin wel wat onzeker voelde. Met mensen met een beperking had ik weinig tot geen ervaring. Ik had zelfs wat angst voor dat onbekende. Maar op den duur zie je dan toch hoe mooi het kan zijn om met die mensen te werken en hoeveel liefde en warmte je ervoor terug krijgt.”

Veilige omgeving

Bij Alloo Alloo komen mensen met de meest uiteenlopende beperking zelfstandig, uit eigen beweging, over de vloer. Ze zijn er elke vrijdagavond van 19 tot 24 uur welkom en twee keer per maand ook op zondagnamiddag. “Een ‘gewoon’ café binnenstappen is voor veel mensen met een beperking niet evident omdat de zaak ervoor niet voor aangepast is of de andere gasten vreemd opkijken. Bij Alloo Alloo bieden we hen een veilige omgeving waar ze zich thuis kunnen voelen”, gaat Silke verder.

In de praktijk zijn het wel eerder mensen met een lichtere beperking die langskomen, net omdat ze er zich zelfstandig naartoe bewegen. De werking draait volledig op vrijwilligers. “Wij vrijwilligers baten de bar uit en zorgen ook voor wat snacks zoals pizza’s, croque monsieurs en ijsjes. Twee keer per maand is er DJ Alloo waarbij de gasten zelf de muziek mogen regelen.”

“We organiseren ook themafeestjes zoals binnenkort rond carnaval bijvoorbeeld. Ik blijf het doen voor de gasten van het café die ons zo appreciëren, maar ook door de vriendschap onder de vrijwilligers.”

(PDV)