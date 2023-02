Het stadsarchief kan rekenen op een ploeg enthousiaste vrijwilligers. Dit jaar bestaat de vrijwilligerswerking van het stadsarchief 20 jaar. Een mooie verjaardag om de vrijwilligers te bedanken en de werking in de kijker te zetten. Daarom was er een verjaardagsfeestje met koffie en taart en een spreker. Tussendoor poseerden ze even voor onze fotograaf. (foto SB)