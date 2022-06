Vrijwilligerswerking Boekennok in Zuienkerke bestaat tien jaar

De vrijwilligerswerking van bibliotheek De Boekennok mocht in juni tien kaarsjes uitblazen. Om die gelegenheid te vieren trok het team er twee dagen op uit naar de Westhoek.

“Eertijds bemand door Marleen Peeters van de bibliotheek in Blankenberge, werd tien jaar geleden de verantwoordelijkheid overgenomen door vijf gemotiveerde Zuienkerkse vrijwilligers. In een beurtrolsysteem zijn ze wekelijks beschikbaar op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag om de uitgeleende boeken terug te ontvangen, nieuwe boeken uit te lenen, het boekenverkeer tussen de Boekennok en de bibliotheek van Blankenberge te verzekeren, te antwoorden op vragen van ontleners, nieuwe boeken te kaften, beschadigde boeken te herstellen,… Het is duidelijk dat dit alles niet kan binnen de voorziene twee uren per sessie.”

Jongeren haken af

“Veel van de praktische taken wordt dan ook thuis aangepakt. Maar dit is geen last voor Ann, Monica, Tina, Roger en Mark, die daarnaast ook nog zorgen voor een gezellige sfeer door de bibliotheek op geregelde tijdstippen een seizoensgebonden look te geven”, zegt bibliothecaris Ann Michiels. Ondanks de onverdroten inzet van de vrijwilligers, is er echter een terugval van het aantal lezers te merken. “Vooral jongeren haken af”, zegt Ann Michiels. “Maar nogmaals: aan enthousiasme ontbreekt het onze vrijwilligers niet”, klinkt het strijdvaardig. Om de tiende verjaardag van de vrijwilligerswerking te vieren, trok het team er vorige week twee dagen op uit naar de Westhoek.