Vrijwilligers woon- en zorghotel H. Hart in Kortrijk kregen bedankingsfeest

De 276 vrijwilligers van woon- en zorghotel H. Hart in Kortrijk kregen een bedankingsfeest voor hun inzet. De 18 vrijwilligersverantwoordelijken werden extra in de bloemen gezet.

Veel van de 276 vrijwilligers binnen Zorggroep H. Hart zijn al vele jaren actief. “Daar zijn wij uiteraard heel fier op. Onze vrijwilligers kunnen kiezen wat ze graag doen bij ons, omdat we vinden dat het belangrijk is dat ze zich inzetten volgens hun eigen interesses”, duidt Stafmedewerker vrijwilligers Frederik Vlaminck. “Dat kan in de begeleiding zijn bij activiteiten, in onze bistro’s, als chauffeur, als helpende hand om bewoners naar het kapsalon of de kinesist te brengen, ondersteunen van de pastoraal werker. Vrijwilligers kunnen ook steeds met eigen voorstellen komen.”

Om alles vlot te laten verlopen en hen goed te kunnen begeleiden, zijn er 18 vrijwilligersverantwoordelijken en 1 overkoepelend stafmedewerker vrijwilligers in huis. “We vinden het belangrijk dat ze steeds bij iemand terecht kunnen.”

Dessertbuffet

Vrijwilligers brengen heel wat sfeer in huis en dat weten we in Zorggroep H. Hart. “Omdat ze zo onmisbaar zijn, vinden we het belangrijk om hen geregeld goed in de watten te leggen. We vinden het maar normaal hen even te bedanken met een heus feest, dit voor onze vrijwilligers en hun partner. Iedereen kan aanschuiven voor een uitgebreid dessertbuffet”, gaat Frederik verder.

“Daarnaast merken we dat er veel nieuwe vriendschappen ontstaan tijdens het vrijwilligerswerk. Het doet ons als professionelen dan ook plezier dat ze deze extra vreugde ervaren. Dit willen we tijdens deze gelegenheid even extra benadrukken.”

Het bedankingsfeest had plaats in Buda Kitchen van Woon- en Zorghotel H. Hart.