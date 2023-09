Vrijwilligers vieren feest

Om de twee jaar nodigt het gemeentebestuur iedere vrijwilliger actief in de gemeente uit op een feest. Het zag er aanvankelijk naar uit dat het vrijwilligersfeest letterlijk in het water zou vallen. Door vlug te schakelen kon iedereen toch met droge voeten van het feest genieten.

De locaties van het feest zijn altijd gelinkt aan het Zomerdorp. Vier jaar terug was dit in Sint-Denijs, in 2021 in Moen en nu dus in Zwevegem zelf. Vrijdagmorgen viel de regen echter met bakken uit de lucht en was het Zomerdorp zeker niet meer de gepaste locatie om er ‘s avonds een feestje te houden.

Door de gemeentediensten werd vlug geschakeld en de fuifzaal op de Transfosite werd het nieuwe feestadres. ’s Avonds was het best wel mooi weer en niet alle 700 mensen die zich hadden ingeschreven waren aanwezig. Het werd zo naast de fuifzaal ook best gezellig. Burgemeester Doutreluingne dankte alle vrijwilligers voor hun inzet voor de gemeenschap. Normaal liep het feest tot 21 uur, maar even voor het einde meldde de burgemeester dat men de bar nog 15 minuten langer zou openhouden zodat iedereen nog een glaasje zou kunnen halen.

Vrijwilligers

Alle vrijwilligers, op welk vlak ook actief, werden uitgenodigd. De leiding van de jeugdbewegingen, bestuursleden van verenigingen, vrijwilligers in het woonzorgcentrum en mensen die een stukje openbaar groen onderhouden. Een aantal meisjes van de Chiroleiding vonden het leuk dat ze met zo’n feestje eens bedankt werden voor hun inzet.

Ook Walter Vansteenkiste, vrijwilliger in wzc Sint-Amand vond dit een leuk initiatief. “Het is een mooie bedanking en tevens kunnen we ook eens in een andere sfeer met andere vrijwilligers praten”, klonk het.

Voor vele aanwezigen bleek het feestje trouwens een ideale gelegenheid om eens bij te praten. Nadat de deuren van de fuifzaal dichtgingen, trokken velen nog naar een andere locatie om verder te praten. (Geert Vanhessche)