Vrijwilligers van Zorggroep Heilig Hart in de wolken met bezoek van vorstenpaar

Koning Filip en koningin Mathilde brachten een kerstbezoek aan de Zorggroep Heilig Hart in Kortrijk. Ze ontmoetten er de vrijwilligers, bewoners, hun familieleden en het personeel. Vrijwilligers Liliaene (75), Carine (61) en Eddy (66) mochten koning Filip aan hun tafel ontvangen.

De vrijwilligers vertelden de koning en koningin over hun werking, de activiteiten en wat ze betekenen voor de bewoners. “Het was natuurlijk wel wat spannend, we hebben het koningspaar nog nooit in het echt gezien en al zeker niet van zo dichtbij”, zegt Liliaene. “Het is een eer voor ons dat we de vrijwilligers mogen vertegenwoordigen”, vult Carine aan. In totaal zijn er 270 vrijwilligers voor de woon- en zorgresidentie.

Na de gesprekstafels groetten de koning en de koningin een erehaag gevormd door medewerkers die de verschillende zorgvormen en dienstverlening vertegenwoordigen. Het koningspaar uitte daarbij hun waardering voor hun bijzondere inzet. Daarna bezichtigden ze de takeaway ALTA en Buda Kitchen. Ze werden te woord gestaan door de chef-kok. Ter hoogte van de pas geopende Buda Gallery verzorgde een 90-jarige bewoonster van Residentie Budalys een piano intermezzo. Koning Filip en koningin Mathilde vervolgden hun bezoek naar de zusters van het H. Hart die letterlijk en figuurlijk aan de wieg stonden van de Zorggroep. Nadien ging het bezoek richting derde verdieping van de Residentie Budalys.

© Kurt Desplenter

Naast het unieke zicht op Kortrijk vanop het dakterras kon het koningspaar kennismaken met de veelzijdige recreatiemogelijkheden voor de bewoners waaronder urban farming, petanquebaan en bijenkweek. Hierbij kregen de bewoners de kans om het Koningspaar toe te wuiven vanop hun balkon. Na het bezoek namen koning Filip en koningin Mathilde nog even de tijd om het Gulden Boek van Stad Kortrijk te ondertekenen en een geschenk in ontvangst te nemen.