Vrijwilligers van NorthSealTeam drie jaar actief: “Die zeehondjes zijn een deel van ons leven, elke dag weer”

De vzw NorthSealTeam werd deze week officieel boven de doopvont gehouden. Waar drie jaar geleden zes kustbewoners besloten rustende zeehondjes op onze stranden te beschermen tegen al te opdringerige passanten, is dat aantal ondertussen toegenomen tot 139 (!) vrijwilligers. Elke dag staan ze, in weer en wind, paraat. “Als vzw hopen we niet alleen op meer erkenning, maar ook op sponsoring van overheden en privé-instanties. We willen meer dan ooit inzetten op educatie en vorming”, zegt oprichtster Inge De Bruycker.

Inge De Bruycker (69) stond in 2020 aan de wieg van het burgerinitiatief ‘Oostende, hoeders van de zeehondjes’. Ruim drie jaar na de opstart telt de vereniging al 139 vrijwilligers, maar dat is volgens haar nog altijd veel te weinig. “In Oostende zitten we bijvoorbeeld al met de permanentie op de strekdam: daar waken elke dag van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat twee vrijwilligers bij de vaste rustplaats van de zeehondjes aan ’t Klein Strand”, zegt ze.

Het was in maart 2020 – in volle coronatijd – dat Inge er zelf voor het eerst een zeehondje opmerkte. “Het trof me hoe dicht voorbijgangers het dier benaderden, en ik trok spontaan de wacht op. Na een week waren we al met zes”, klinkt het. Een half jaar later, in oktober 2020, kreeg de vereniging haar huidige benaming. Het NorthSealTeam opereerde aanvankelijk onder de vleugels van de Proper Strand Lopers.

Steun van gouverneur

“Een van de eerste mensen die – op het moment dat we nog door niemand serieus werden genomen – ons initiatief wist te appreciëren, was gouverneur Decaluwé. Ik had hem een mailtje gestuurd en werd, tegen alle verwachtingen in, uitgenodigd voor een gesprek. We worden nu door de provincie gesponsord met badges, fluitjes, meertalige infoborden en fluohesjes met ons logo op”, weet Inge.

“Met de erkenning als vzw hopen we op meer sponsoring van overheden en privé-instanties”

Als je een zeehond spot op het strand, kan je best het noodnummer van het NorthSealTeam bellen. Meteen wordt dan de Whats-App-groep van de betrokken gemeente gealarmeerd met vermelding van de juiste locatie, waarna een planning wordt opgemaakt voor de lokale vrijwilligers. “Ook al voor de daaropvolgende dag”, zegt Inge. “Een zeehond kan makkelijk tot drie, vier dagen op het strand blijven liggen. De eerste vrijwilliger die bij het dier aankomt, meldt zijn aanwezigheid op het noodnummer en deelt mee om welk type zeehond het gaat. Er wordt ook een foto naar Sea Life gestuurd. Zeker bij een gewond of verzwakt dier, kan die bepalend zijn.”

Het is ook de taak van de vrijwilligers om een perimeter in te stellen. Hondenbaasjes worden aangemaand om hun dier aan te lijnen en er wordt info gegeven aan geïnteresseerde omstaanders. Dat laatste is volgens Inge nog altijd heel erg nodig. “Veel mensen denken dat een zeehondje op het strand ziek of stervende is, of zijn ervan overtuigd dat het – voor eigen goed – zo snel mogelijk terug in het water gejaagd moet worden. Helaas, daar kan het als het niet de gelegenheid heeft gekregen om voldoende uit te rusten, zelfs verdrinken”, zegt ze.

Wilde roofdieren

De vrijwilligers van het NorthSealTeam beschermen ook onwetende voorbijgangers op het strand. “De rustende zeehonden zijn tenslotte nog altijd een relatief nieuw fenomeen aan onze kust”, zegt Inge. “We moeten dus nog leren hoe we daar als mens mee moeten omgaan. Zeehonden zijn wilde dieren, die we nu ‘in het wild’ – lees: in hun eigen habitat – kunnen waarnemen. Mensen komen dikwijls veel te dicht bij de zeehondjes voor een selfie, of ze zetten er voor de foto een kindje naast dat die schattige puppy dan wil aaien.”

Inge De Bruycker zag het aantal vrijwilligers in drie jaar groeien van 6 tot 139. © Kurt

De boodschap is duidelijk: zeehonden zijn en blijven wilde roofdieren. “Ze kunnen gevaarlijk zijn, ja. Een zeehond heeft best indrukwekkende tanden, en als zo’n dier zich bedreigd voelt, kan het daar lelijk mee uithalen. Zo werd er in Middelkerke eens een jack russell doodgebeten – een drama dat gemakkelijk vermeden had kunnen worden”, aldus Inge. De hond aanlijnen is bij het zien van een zeehond dan ook een must, maar daar zijn volgens Inge niet alle hondenbaasjes meteen van overtuigd. Af en toe krijgen haar vrijwilligers zelfs af te rekenen met agressie. “Tot nu toe is het gelukkig altijd bij verbale agressie gebleven, maar ze komen soms wel neus tegen neus staan. Jij hebt hier niks te zeggen, is er eentje die we dikwijls mogen horen. We hebben gelukkig al wat haar op onze tanden gekweekt.”

In 2020 werden de ‘hoeders van de zeehondjes’ een week lang gevolgd door Iedereen Beroemd. “Elke dag werd toen een andere vrijwilliger in de picture gezet. Goddelijk om te zien”, vertelt Inge met trots. Zo maakten de kijkers kennis met Greet, die op het derde woont en erover waakt dat de lift altijd op haar verdieping klaarstaat voor noodgevallen. “Of met Gery: als hij om elf uur een shift heeft, staat hij al om halftien in zijn fluohesje klaar in de keuken. Ingrid houdt dan weer een dagboek bij over de zeehondjes. Binnenkort geven we dat uit.”

Emotionele band

Inge steekt terecht een pluim op de hoed van haar vrijwilligers. “Die zeehondjes zijn echt hun leven geworden. Als je uren bij hetzelfde zeehondje waakt, krijg je daar op den duur een emotionele band mee, hé. We zien die beestjes ook vaak later nog terug”, zegt ze. “Hoe we ze dan herkennen? Tattoo heeft een opvallend plekje in de hals, Jack heeft zwarte vlekken rond zijn ogen en Jumper ligt altijd met de reddingsboei te spelen die voor de strekdam in het water ligt. Zo geven we ze allemaal een naam.”

“Het zou mooi zijn als ons werk op een dag overbodig zou worden, maar dat is nog een utopie”

Van elke zeehond die door het NorthSealTeam wordt bewaakt, wordt de locatie bijgehouden. “Ook de weersomstandigheden, en of het opkomend of afgaand tij is, worden doorgegeven. Die gegevens zijn boeiend voor mariene wetenschappers”, zegt Inge. Ook dode zeezoogdieren worden door het team gemeld. Zo worden ze in uitzonderlijke gevallen al eens opgeroepen voor een gestrande bruinvis.

Uniforme richtlijnen

“Al van bij het begin onderhouden we goede contacten met Sea Life in Blankenberge. Het streefdoel is nu om voor de hele kust uniforme richtlijnen te hanteren en deze kenbaar te maken aan de hand van de juiste borden. Als vzw willen we meer dan ooit inzetten op educatie en vorming”, klinkt het. NorthSealTeam vzw streeft tot slot ook naar meer internationale samenwerking met de buurlanden. “Het zou mooi zijn als ons werk op een dag overbodig zou worden. Maar dat is vooralsnog een utopie”, besluit Inge.