Vrijwilligers vaccinatiecentrum Gistel in de bloemetjes gezet

De ongeveer 600 vrijwilligers van de vaccinatiecentra in Gistel en Torhout kregen een leuke attentie voor hun inzet. Momenteel is de campagne om 5- tot 11-jarigen te prikken in volle gang.

In het industriepark in de Gistelse Rochersterlaan kunnen de inwoners van Gistel, Oudenburg en Ichtegem terecht voor hun coronaprik. Sinds deze week kunnen ook kinderen van 5 tot 11 jaar er hun coronaprik krijgen. “In deze openingsweek zullen we zo’n 350 kinderen een prikje kunnen geven”, zegt Romina Vanhooren, voorzitter van de overkoepelende eerstelijnszone. “Een mooie start, al telt de volledige zone – Gistel en Torhout samen, dus – zo’n 6.000 kinderen. We hopen tegen de krokusvakantie alle kinderen van twee prikken te voorzien.”

Verklede vrijwilligers

Om de sfeer wat op te leuken, lopen er vrijwilligers verkleed rond, bengelen er ballonnen en krijgen de kinderen een in te kleuren tekening toegestopt.

Om de campagne en het vaccineren vlot te laten verlopen, kan gerekend worden op de vrijwillige inzet van 600 mannen en vrouwen. Dat betekent dat in zowel het vaccinatiecentrum van Gistel en dat van Torhout telkens 300 vrijwilligers aan de slag zijn. “We willen hen bedanken voor hun schitterende inzet in de volledige vaccinatiecampagne. Hun werk en ijver zijn van goudwaarde.” Allemaal krijgen ze een chocoladepakket. (TVA)