Vrijwilligers stimuleren milieubewustzijn met expo: “Vort’n Vis is meer dan muziek”

De vrijwilligers van ART Vort’n Vis organiseren op zaterdag 26 en zondag 27 maart een ecologische kunstexpositie onder de noemer ‘Kleine veranderingen, grote impact’. “Met tal van inspirerende werken willen we de huidige maatschappelijke status quo rond milieu uitdagen”, zegt Chloë Vandevyvere.

Chloë Vandevyvere (25) is ondertussen twee jaar vrijwilliger in de Vort’n Vis. Samen met Lidewei Callens is ze de initiatiefnemer van de tentoonstelling Kleine veranderingen, grote impact. “Met die naam willen we de nadruk leggen op de boodschap dat je als individu door kleine veranderingen te doen in je leven een grote impact kan hebben op het milieu”, vertelt Chloë. “Vanuit die insteek hebben een aantal lokale kunstenaars een werk gemaakt dat op de tentoonstelling te zien zal zijn. Dat gaat om vrijwilligers van de Vort’n Vis zelf, want veel van onze mensen zijn bezig met kunst, maar we hebben ook een aantal kunstenaars van buiten de organisatie aangesproken.” Deelnemende kunstenaars zijn Anouck Plamont, Inge Cappoen, Lidewei Callens, Klaartje Lesage, Neko Nie en Miling Qain.

De expo ging plaatsvinden in december maar kon toen door de coronarestricties niet doorgaan. “Ik heb daardoor wel al enkele werken kunnen zien en iedereen heeft zijn of haar eigen invalshoek”, vervolgt Chloë. “Sommige mensen nemen het vrij letterlijk en maakten kunst met gerecycleerde materialen, maar er is bijvoorbeeld ook een artiest die twee schilderijen heeft gemaakt, een utopie-versie en een dystopie-versie. Het idee erachter is dat we twee keuzes hebben. We kunnen nu kiezen voor de utopie of voor de dystopie.”

Kleine veranderingen in je leven kunnen een grote impact hebben op het milieu

Er zijn ook interactieve werken waar het publiek het verschil maakt. “In het café zelf de plek waar nagepraat kan worden en vegan gebak zal aanwezig zijn zijn we van plan om een groot canvas te hangen waar de bezoekers meedelen wat ze al doen om het verschil zelf te maken, of wat hen hier geïnspireerd heeft. In één van de zalen maken we een soort visnet van kleren die niet meer draagbaar zijn, die we dus ook geen tweede leven meer kunnen geven.”

Nu de coronabarometer op code geel staat, is er weer volop leven in de brouwerij in de Vort’n Vis. “We zijn heel blij dat we opnieuw evenementen kunnen organiseren. Het is even een moeilijke periode geweest, maar we hebben het wel doorstaan. Het is momenteel een heel goede periode voor ons. We zijn ook volop optredens aan het organiseren.”

Met de tentoonstelling mikt de Vort’n Vis ook op een breder publiek. “In 2019 bleven wij maar gaan en er was nooit een moment om terug te kijken. Door corona hadden we daar in 2020 wel tijd voor. Bands programmeren, is cool, maar eigenlijk zijn we altijd meer dan muziek geweest. More Than Music is een van onze waardes. Dus hebben we gekeken wat we kunnen doen dat meer dan muziek is en deze kunstexpo is als een van de ideeën uit de bus gekomen.”

De expo is doorlopend te bezoeken van 9 uur tot 17 uur en is gratis.