Vrijwilligers politiezone Het Houtsche krijgen nieuwe outfit: “Herkenbaarder en beter gewapend tegen alle weersomstandigheden”

Maandag 20 november werden de nieuwe uniformen voor de vrijwilligers van de politiezone Het Houtsche voorgesteld. Dat zorgde voor heel wat tevreden gezichten.

Sinds 2014 doet de politiezone Het Houtsche een beroep op vrijwilligers voor een aantal preventieve taken. Tot nu toe droegen ze een hesje met als opschrift ‘Vrijwilligers Het Houtsche’ en konden ze zich identificeren via een officiële legitimatiekaart. Het hesje wordt nu aangevuld met een waterdichte jas, een trui en een polo om beter bestand te zijn tegen alle weersomstandigheden maar ook om nog beter herkenbaar te zijn. Alles is vervaardigd uit een blauwe kleur en er werd een keuze gemaakt om ‘Vrijwilliger preventie PZ Het Houtsche’ als opschrift te gebruiken. Daardoor zal er in de politiezone meer blauw op straat te zien zijn.

Vrijwilligers betrokken bij keuze

Bij de keuze van de nieuwe uniformen werden alle vrijwilligers betrokken en mochten ze aangeven wat er gewenst werd. Aan de hand van verschillende pas sets werd een keuze gemaakt en kreeg iedereen passende kledij die bestand is tegen regen en wind. “Deze nieuwe kledij is geen overbodige luxe. Ikzelf ga veel naar scholen toe bij het begin van schooljaar voor fiets controles. Deze gebeuren altijd buiten en in oktober kan het al eens fris zijn of zeer nat. Met ons hesje vroeger was dat soms een probleem. Met onze nieuwe kledij is het nu veel verbeterd, we zijn beter gewapend tegen alle weersomstandigheden en zijn veel herkenbaarder dan vroeger”, weet Marnix Decloet (59) uit Zedelgem te vertellen.

Hij is al vrijwilliger sinds 2014. “Ik had daarvoor een militaire loopbaan, maar door medische redenen ging ik op pensioen en voelde me een beetje afgeschreven door de maatschappij. Ik werd aangesproken door Rudi Vanlerberge van Het Houtsche om vrijwilliger te worden en heb dan ook toegezegd. Enerzijds omdat het concept van de vrijwilligers mij aansprak, maar ook om iets te betekenen voor de mensen. Ik heb het me nog geen minuut beklaagd”, besluit hij.

Nieuw logo

Later dit jaar komt ook het nieuwe logo van de politiezone vooraan op de jas, maar daarvoor is het nog wachten tot de officiële voorstelling van het nieuwe logo in december. (GST)