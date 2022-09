Vrijwilligers pakken uit met Blind Ride tegen kanker op parking Levaard

Op zondag 18 september tussen 10 en 18 uur organiseren verschillende vrijwilligers een Blind Ride in Haringe ten voordele van het Kinderkankerfonds in Leuven. Tine Top, die vroeger de Hopperun organiseerde, zorgde alvast voor de inspiratie.

Magda Verhoye en Ann Vandenabeele uit Kemmel zijn al jaren bezig met de organisatie van activiteiten om het Kinderkankerfonds vzw in Leuven te ondersteunen. Met de organisatie van pastamaaltijden, een piconstand, het elk jaar bakken van 25 kilogram lukken en spletters rond Nieuwjaar en met het iets op poten zetten rond Vader- en Moederdag kan elk jaar een leuke opbrengst overgemaakt worden aan het Kinderkankerfonds. Ignace Verhoye, broer van Ann en zelfstandig aannemer van bouwwerken langs de Haringestraat in Roesbrugge-Haringe, bleef ook niet onberoerd bij het zien van zoveel inzet. En zo organiseerde hij al in 2018 en 2019 een Blind Ride samen met David Wulleman van Taverne ’t Smokkelhof in Haringe.

Kleinschalig gestart

“Ik ben een volksmens en ga regelmatig naar kermissen”, vertelt Ignace. “Zowat 20 jaar geleden zag ik Blind Ride of blind rijden eens op de kermis in De Klije. Dat was toen een gewone kermisactiviteit. Ik sprak erover met David Wulleman en zo zijn we er toen ook eerder kleinschalig mee begonnen op de parking van zaal De Levaard in Haringe. En het werd een waar succes, waarbij we toen telkens zowat 1.000 euro konden overhandigen aan Tine Top, die toen nog de Hopperun organiseerde en heel wat centen kon overmaken aan het Kinderkankerfonds.”

Omdat er geen Hopperun meer is, willen wij nog meer ons steentje bijdragen

“Door corona organiseerden we de voorbije twee jaar niets, maar nu zijn we terug. En omdat er geen Hopperun meer is, willen wij alvast nog meer ons steentje bijdragen om nog meer mensen aan te spreken zodat wij na afloop van onze Blind Ride misschien een nog mooier bedrag kunnen schenken dan de voorbije jaren.”

Olievaten en kegels

Op de parking van zaal De Levaard in Haringe wordt een parcours uitgetekend van circa 300 meter en ieder deelnemend team met een geblinddoekte bestuurder en een richtlijnen gevende co-piloot, starten met 500 punten. “Er dient vooral geslalomd te worden rond olievaten en kegels, waarop we nu voor het eerst ook balletjes op plaatsen, en met ook opgegeven punten die dus kunnen verloren worden. We willen de deelnemers die per koppel 15 euro betalen ook belonen. Er zijn winnaars bij het eerste mannelijk, vrouwelijk en gemengd duo. Soms zijn er mensen die echt wel bang zijn om zelf geblinddoekt te sturen, maar dan beter zijn als co-piloot. De deelnemers moeten altijd over een geldig rijbewijs beschikken, en dus over wat ervaring beschikken om met de wagen te rijden. We willen ook dat alles veilig blijft. Er kan de dag zelf ingeschreven worden en de inwendige mens kan zich versterken. Er staan drie oude wagens ter beschikking waarvan er telkens twee op het parcours zijn.” (PC)

Voor meer informatie kan je terecht op het telefoonnummer 0478 559 764.