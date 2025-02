Vrijwilligers organiseren fairtrade ontbijt in De Kleine Beer

Een groep vrijwilligers organiseert op zondag 16 februari opnieuw een fairtrade ontbijt in O.C. De Kleine Beer in Beernem. Daarvoor zijn nu al 250 mensen ingeschreven. Voor het ontbijt werken de organisatoren samen met lokale handelaars en de wereldwinkel. “Op die manier zijn we op zo veel mogelijk vlakken fair.”

Een werkgroep met leden van de voormalige raad voor ontwikkelingssamenwerking organiseert al jarenlang het faitrade ontbijt. “We komen nog steeds samen met dezelfde mensen. Voor het ontbijt werken we samen met het gemeentebestuur, RAAK en Femma. Een aantal vrijwilligers steekt ook de handen uit de mouwen bij onze lokale kledingwinkel, de Beernemse Notenkraker”, vertelt mede-initiatiefnemer Jacques Debruyne.

Ruim begrip

Samen met de andere vrijwilligers organiseert Jacques Debruyne het ontbijt om anderen te sensibiliseren over faitrade. “Maar wij zien dat als een ruim begrip”, gaat hij verder. “Al onze producten komen van lokale handelaars, of van de wereldwinkel. Daarnaast zijn we ook coöperant van Biobes, de buurtwinkel die aan Sint-Amandus gevestigd is. We zetten in op lokale handel en korte keten. Indien er toch producten nodig zijn die eigenlijk gemaakt worden in ontwikkelingslanden, kopen we die aan bij de wereldwinkel. Zo zijn we zeker dat het op een faire manier kan gebeuren. Die fairheid tonen we dus tegenover de lokale handelaars, maar ook tegenover inwoners van ontwikkelingslanden. Dat is belangrijk en in de huidige maatschappij geen evidentie meer. Kijk maar naar de opkomst van extreemrechts, waarbij je vaak hoort dat ze vreemdelingen in ons land willen weigeren. Eigenlijk is het net onze taak om aan ontwikkelingswerk te doen, want zo kunnen vluchtelingen in hun eigen land een normaal bestaan leiden.”

Ook faire prijs

De organisatoren willen ook de bezoekers van het ontbijt fair behandelen, vandaar de keuze voor een lage prijs om deel te nemen. “Voor 9 euro kan je bij ons al komen ontbijten. Op die manier houden we het initiatief toegankelijk voor iedereen, zo kunnen we zo veel mogelijk mensen sensibiliseren.”