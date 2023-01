Vrijwilligers ontmoetingsruimte krijgen bloemetje of bier

De gemeentelijke seniorenraad en het gemeentebestuur openden in 2018 een ontmoetingsruimte in de bibliotheek ’t Kraaiennest. Deze druk bezochte ontmoetingsruimte voor senioren werd opengesteld op maandagnamiddag, dinsdagvoormiddag, donderdagnamiddag en zaterdagnamiddag.

Voor het ontvangen van de senioren stonden drie vrijwilligers klaar. Zij zorgden ervoor dat de bezoekers een kop koffie of een glas water kregen en ondertussen een aangenaam babbeltje konden slaan, een gezelschapsspel spelen of gewoon de krant lezen. De Ontmoetingsplaats groeide uit tot een vaste stek voor veel senioren uit het centrum. Zo kwamen er ondertussen al gemiddeld zo’n 15 senioren langs tijdens de openingsuren. Daar komt nu echter verandering in. De ontmoetingsruimte voor senioren verhuist naar het nieuw Lokaal Dienstencentrum in de gemeenschapszaal ’t Tjuf.

Ruimere openingsuren

De bezoekers en vrijwilligers krijgen in een deel van de gemeenschapszaal een gezellig plaatsje en wellicht zullen dan ook de openingsuren verruimd worden eenmaal de verbouwingswerken voorbij zijn. Om de stopzetting van de ontmoetingsruimte in de bibliotheek af te sluiten, werden de vrijwilligers en bezoekers uitvoering bedankt met koffie en gebak in de Ernest Brengierzaal. De vrijwilligers mochten een bloemetje of een bierpakket in ontvangst nemen. (CLY)