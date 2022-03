Vrijwilligers Minder Mobiele Centrale starten petitie: “We vragen meer steun en respect”

De vrijwilligers-chauffeurs van de Minder Mobiele Centrale Wervik vragen door de stijgende benzineprijzen een verhoging van de prijs per kilometer en starten een petitie. “We vragen ook meer respect voor onze inzet”, zegt Nadine Flament. Voorzitter Lien Deblaere (Vooruit) van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik zegt dat de kilometervergoeding federale materie is.

Nadine Flament is volgende maand tien jaar vrijwilliger-chauffeur. Er zijn momenteel vier collega’s: Johan Garrein (Wervik), Luc Hendrickx (Kruiseke), Luc Feys en Roland Hanssens (beiden uit Geluwe). Vrijwilliger Cyrille Ravau is onlangs overleden en had heel veel verdiensten. De man deed veel ritten. “Vroeger waren we met acht à tien chauffeurs”, zegt Nadine. “Het is niet niks wat we doen. Overigens elke dag, dus ook tijdens het weekend.”

Soms lang wachten

“We voeren de mensen bijvoorbeeld naar de kapper, de kinesist, een winkel om boodschappen te doen, een woon-zorgcentrum of het ziekenhuis. Niet alleen een ziekenhuis in de regio maar ook naar Leuven of Antwerpen. Daarbij komen sinds april vorig jaar ook de ritten naar het vaccinatiecentrum in Menen. Er is niet alleen het aantal kilometers maar ook onze tijd. In een kliniek moeten we soms één à twee uur wachten.”

“De prijs van de benzine steeg tot zowat 1,90 euro. Er zijn niet alleen de kosten voor het tanken. We moeten voor het onderhoud van onze auto naar de garage en onze auto binnenin ook perfect onderhouden. Ik ga hiervoor naar de carwash. Daarnaast is er ook de verzekering voor onze auto.”

Geen steun

Nadine toert ook rond met bewoners van de Fakkel in de Laagweg en Susterhuus in de Grauwe Zusterstraat. “Het is voor mij als een job”, vertelt ze. “Ik ben weduwe. Mijn man had een grote optiekzaak in Frankrijk. Ik werkte meer dan twintig jaar in een drukkerij. Na het verlies van mijn man zag ik dat men een chauffeur voor de Minder Mobielen Centrale zocht.”

Staken doen we niet, omdat we daarmee onze klanten zouden straffen

De vrijwilligers chauffeurs kwamen onlangs samen en sommigen overwogen in staking te gaan. “Maar daarmee zouden we onze klanten straffen”, geeft Luc Hendrickx aan. Geen staking dus, wel een petitie. “Daarmee willen we onze klanten laten beseffen dat we geen steun krijgen van de lokale overheid”, vertelt Nadine. “En voor alle duidelijkheid : het zijn niet alleen oudere mensen die we ergens brengen.”

“We vragen de stad uit respect bijvoorbeeld enkele WervikKadobonnen en die komen de lokale handel ten goede. Tijdens de Week van de Vrijwilliger kregen we zelfs nog geen bedanking in onze brievenbus.”

Reactie voorzitter

“Als Minder Mobielen Centrale moeten we ons aan de regels houden.”, reageert voorzitter Lien Deblaere (Vooruit) van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik. “De vrijwilligersvergoeding voor het betalen van kosten bij vervoer met de eigen wagen is gelimiteerd en wettelijk bepaald. Momenteel mag je als vrijwilliger per kilometer niet meer dan 0,3707 euro per kilometer ontvangen. Indien we per kilometer wel meer betalen, dan zijn we verplicht om fiscale fiches te maken en worden de vrijwilligers op het volledig ontvangen bedrag belast.”

“We kunnen niet ingaan op de vraag van de vrijwilligers want dan is het hek van de dam. Gegarandeerd volgt er tegenreactie van andere vrijwilligers die met de wagen naar onze sites komen om hun vrijwilligerswerk ter plaatse te doen en hier geen vergoeding voor krijgen. We wensen ons waarderingsbeleid gelijk te houden voor iedere vrijwilliger. Zo kreeg men eind vorig jaar een tapasbox, de vrijwilligerslunch voor dit jaar zal doorgaan in december in de plaats van in maart, er is in normale jaren jaarlijks ook een daguitstap. De vrijwilligers chauffeurs kunnen ook rekenen op een omniumverzekering tijdens het uitvoeren van ritten.” (EDBW)