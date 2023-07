Vrijwilligers Marc en Geert mogen Nationale Feestdag samen met koninklijke familie bijwonen

Marc Deseyn (78) en Geert Deraeve (70) uit Roeselare mogen op de Nationale Feestdag het militair en burgerlijk defilé in Brussel van op de eerste rij bijwonen. In het kader van het initiatief Be Heroes werden zij genomineerd als held.

Marc is één van de initiatiefnemers van het buurtcomposteringsproject Kompostella op de wijk Krottegem. Geert Deraeve is al jarenlang de sterke man achter Kloen, de vzw die zich inzet voor zieke kinderen.

De twee Roeselaarse vrijwilligers werden genomineerd door respectievelijk Didier Dejonghe en Marlies Verhelle. Didier zet zich net als Marc in voor een proper Krottegem, Marlies is al jarenlang als clown vrijwilliger bij Kloen.

1.000 inzendingen

Uit de meer dan 1.000 inzendingen werden de verhalen van Marc en Geert uitgekozen. Zij mogen nu, samen met Marlies en Didier, vrijdag het militair en burgerlijk défilé in Brussel bijwonen van op de eerste rij, vlakbij de koninklijke familie. Ook minister van binnenlandse zaken Annelies Verlinden (CD&V) zal tijd maken om naar het verhaal van hun projecten te luisteren.