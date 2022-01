Vrijwilligers lokaal dienstencentrum Wingene doen ‘Warme Winterbezoeken’

In het lokaal dienstencentrum Geselle in Wingene komen nog altijd minder mensen over de vloer dan gewoonlijk. Via het project ‘Warme Winterbezoeken’ kan daarom een bezoekje aangevraagd worden.

“Mensen hebben schrik om te veel anderen te ontmoeten in deze moeilijke coronatijd, vandaar dat we nu inzetten op het bezoek van één vrijwilliger via het project ‘Warme Winterbezoeken’, verduidelijkt Tom Braet (CD&V), schepen van Welzijn.

“In het verleden kenden we het alternatief om telefonisch contact te leggen met mensen die eenzaam waren of nood hadden aan een babbel. Dit alternatief is eerder mager en een persoonlijk bezoekje is veel aangenamer”.

Koffie en koekjes

Inwoners die die nood hebben aan een babbel kunnen een bezoekje aanvragen van een vrijwilliger. De vrijwilliger gaat eenmalig op bezoek in de maanden januari en februari. Zowel de vrijwilliger als de persoon die bezoek krijgt mag aangeven welke voorzorgsmaatregelen hij of zij wil nemen. Van samen een tas koffie drinken of een gesprek aan de deur, alles is mogelijk.

“Onder het motto: jij zorgt voor de koffie en wij zorgen voor de koekjes, brengen wij een zakje lekkers mee tijdens het bezoek”, vult Tom Braet aan.

(NS)