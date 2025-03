Vrijwilligers in de bloemetjes gezet tijdens een ontbijt

Met een gesmaakt ontbijt zette de stad Gistel alle vrijwilligers eens dik in de verf. Een initiatief dat op veel bijval kan rekenen.

Voor het bedankingsontbijt tekenden 260 personen present. Aansluitend was er ook een streepje comedy met komiek Piv Huvluv.

Willem Verhoegstraete (71) was één van de aanwezigen. “Ik hou al twee jaar als vrijwilliger toezicht op de mobilhomeparking langs de Vaartstraat. (lacht) Het is echt ongelooflijk hoeveel nationaliteiten ernaartoe komen: reizigers uit Estland, Litouwen, Roemenië… Ik sla met hen een babbeltje en geef wat toeristische info door. Ja, dit ontbijt vind ik leuk: het brengt mensen samen die je anders niet of nauwelijks ziet.”

Ook Luk Lowyck (62) zet zich vrijwillig voor de stad in. Zo verzamelt hij reclameblaadjes en onderhoudt hij mee de boekenruilkastjes. “Het concept een ontbijt met stand-upcomedy vind ik origineel. Het is gewoonweg tof om alle mensen eens samen te brengen.”

Stille krachten

Dat vind ook Rosa (69), die als vrijwilliger bij het Sociaal Huis maaltijden aan huis bezorgt. “Dit ontbijt is een mooi gebaar van appreciatie, maar hier doen we het natuurlijk niet voor. Ik ben vrijwilliger om een maatschappelijk steentje bij te dragen en mensen te helpen.”

“Dit feest is hét moment om stil te staan bij de onschatbare waarde die vrijwilligers toevoegen aan onze stad. Ze zijn de stille kracht achter tal van initiatieven en evenementen”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Team Burgemeester).

“Vrijwilligerswerk lijkt soms vanzelfsprekend, maar dat is het allerminst. Elke bijdrage groot of klein maakt het verschil, zorgt voor verbinding en betrokkenheid. Alle talenten zijn nodig: de ene vrijwilliger motiveert, de andere organiseert of verzorgt administratie, de een is sportief en de ander creatief.”

Burgemeester Defreyne onderstreept dat het stadsbestuur vrijwilligerswerk wil blijven stimuleren, onder meer door een eenduidig vrijwilligersbeleid. (TVA)