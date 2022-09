Vrijwilligers hopen 5.000 plantjes te verkopen

Plantjesweekend! In het weekend van 16,17en 18 september kan je er niet omheen: zowat 150 vrijwilligers hopen in de drie deelgemeenten meer dan 5000 azalea’s te verkopen. Ieder verkocht plantje helpt in de strijd tegen kanker.

“Het is zo’n fijne groep, een prachtig team dat staat te popelen om erin te vliegen.” Veerle De Pauw kijkt net als de andere bestuursleden uit naar het weekend van 16,17en 18 september. Zoals in het verleden gebeurt de verkoop terug op straten en pleinen. “In Gullegem vind je onze KOTK stand op vrijdagvoormiddag op de wekelijkse markt en aan de Carrefour in de Schuttershoflaan”, zegt Veerle. “Zondagvoormiddag staan we op het dorpsplein, aan de Smatch en aan de Supra Bazar. De plantjes die we verkopen voor acht euro zijn Gentse azalea’s, je steunt er kankerpatiënten en hun naasten mee.”

Oude boeken

De afdelingen in Wevelgem en Moorsele verkopen de plantjes huis aan huis. Het streefdoel is 5.000 plantjes en dat moet lukken, in totaal werden 5.340 azalea’s besteld bij de KOTK organisatie.

“Dat is niet niks”, aldus Chris Loosvelt. “Als je het aantal verkochte plantjes per inwoner bekijkt, dan zijn we top in West-Vlaanderen. Daar zijn we trots op en we verwachten dat het dit jaar niet anders zal zijn. Tijdens corona was het begrijpelijkerwijs wat minder, gelukkig was er de online-verkoop. En gelukkig hadden we in Wevelgem een nieuw project om wat centen op te halen. De verkoop van oude bibliotheekboeken bracht 1.800 euro op! Ieder boek werd verkocht voor 50 cent, er zijn dus heel wat boeken over de toonbank gegaan.”

De opbrengst van de verkoop gaat naar de zorgprojecten voor kankerpatiënten. Om vijfduizend plantjes te verkopen zijn heel wat helpende handen nodig.

(SL)

Vrijwilligers zijn uiteraard welkom en kunnen zich melden bij veerle.de.pauw@hotmail.com in Gullegem, filiep.wittouck@skynet.be in Moorsele of vermoerepeter@telenet.be in Wevelgem.