Vrijwilligers helpen met archeologisch onderzoek op de Steenakker in Wervik, elke vrijdag een publieksmoment

Het archeologisch onderzoek op het middenplein van de Steenakker in Wervik is volop aan de gang. De vijf archeologen van de nv Ruben Willaert uit Brugge krijgen de hulp van in totaal 28 vrijwilligers. De stad biedt hen de mogelijkheid op een unieke ervaring. De Steenakker wordt heraangelegd. Op vrijdag 6 mei van 13 tot 16 uur en zaterdag 21 mei is er van 13 tot 16 uur een open dag met rondleidingen.

“We komen uit op een mooi aantal vrijwilligers”, zegt Steven Masil, coördinator Museum, Toerisme en Erfgoed. “De planning met de vrijwilligers zit vol. Het lukt met alle belangstellenden en dat is positief. De meesten komen uit Wervik, maar er komt ook iemand speciaal uit Groot-Brittannië af.”

Mogelijks zijn twee Romeinse pottenbakkersovens aangetroffen. Niet onverwacht, gelet op de ambachtelijke activiteiten tijdens het Romeinse tijdperk. De vijf archeologen van de nv Ruben Willaert in Brugge krijgen elke week de hulp van vijf vrijwilligers. Daartoe behoren ook studenten archeologie.

Aardewerk

Na een week opgraven werden al enkele mooie resultaten geboekt. Er zijn al verschillende Romeinse kuilen onderzocht waaruit heel wat aardewerk kon worden verzameld. Ook zijn er enkele vrijwilligers met een metaaldetector in de weer en dit leverde al verschillende mooie vondsten op. Zoals bijvoorbeeld enkele gespen, munten en rekenpenningen. Voor de geïnteresseerde vrijwilligers was er eerder in buurthuis De Kier een infosessie.

Op de Steenakker was er in de jaren ‘50 al een archeologisch onderzoek. Toen werden verschillende sleuven getrokken. In juli vorig jaar was er een vooronderzoek; het echte onderzoek startte vlak na de paasvakantie. Aan de kant van de Sint-Janskapel staat er een verhoogd platform waar iedereen het onderzoek kan volgen.

Elke vrijdag om 11 uur wordt een kort publieksmoment met een korte toelichting gegeven. In principe zijn er 30 werkdagen, en dus 6 weken, voorzien, maar dat kunnen er uiteraard meer zijn, afhankelijk van de vondsten die eigendom van de stad worden. Inschrijven is noodzakelijk en kan via de website van de stad.

Sint-Maartensplein

Eerder was er ook al een archeologisch onderzoek op de hoek van het Sint-Maartensplein en de Speiestraat en wat verderop in de Leiestraat in Wervik. Daar werden heel wat interessante sporen aangetroffen die te linken zijn aan de bewoning van de percelen langsheen de Leiestraat en Speiestraat vanaf de late middeleeuwen.

“Enkele mooie vondsten hierbij waren verschillende vloerniveaus, afvalkuilen en achtererfstructuren, zoals een beerput”, klinkt het bij de nv Willaert uit Brugge.

“Naast deze laat middeleeuwse en vroegmoderne sporen werden ook enkele dieper gelegen Romeinse sporen aangesneden waaronder twee Romeinse ovenstructuren. In een kuil uit de zestiende eeuw zijn heel wat kookpotten, voorraadpotten en glazen tafelwaar aangetroffen. Deze vondsten zijn dan ook voor de stad een mooi voorbeeld van de vroegmoderne materiële cultuur.”

Op beide locaties op de hoek van het Sint-Maartensplein en de Speiestraat en wat verderop in de Leiestraat komen appartementen. Ook vlakbij op nog een aansluitend perceel in de Keizerstraat.

