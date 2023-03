Vrijwilligers Harelbeke in de bloemetjes gezet tijdens Week van de Vrijwilliger

Stad Harelbeke en Zorgbedrijf Harelbeke zetten vandaag, donderdag, de honderden vrijwilligers van de stads- en andere diensten in de bloemetjes en gaven extra aandacht aan de nieuwe vrijwilligerswebsite en -vacatures.

Vrijwilligers in Vlaanderen worden deze week extra in de bloemetjes gezet. Van 25 februari tot en met 5 maart is het namelijk de Week van de Vrijwilliger, een jaarlijks terugkerende bedankingsweek van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Mijn mooiste herinnering? Een wave op ‘onbeperkt wild’

Vrijwilligers staan centraal in Harelbeke, niet alleen tijdens Week van de Vrijwilliger. In de stad en Huis van Welzijn Harelbeke zijn 560 vrijwilligers dag in dag uit in de weer. Zij werken mee binnen de diverse stadsdiensten zoals jeugddienst, sport Harelbeke, cultureel centrum het Spoor en bibliotheek, bij evenementen en in adviesraden. “Ze ondersteunen ons bij onze werking en zorgen mee voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Hun inzet en enthousiasme is van onschatbare waarde. Onze waardering voor hen steken we dan ook niet onder stoelen of banken. Daarom werkten we het afgelopen jaar aan een intern vrijwilligersbeleid waarmee waardering en een goede begeleiding van elke vrijwilliger structureel in onze werking vervat zit”, duidt vrijwilligerscoördinator Sandra Snick.

Gratis pins en nieuwe vrijwilligerswebsite

Ook Burgemeester Alain Top (Vooruit) vindt vrijwilligerswerk heel belangrijk: “De 560 vrijwilligers zijn maar een klein deel van alle vrijwilligers in de stad. Ook in het Zorgbedrijf, in de vele verenigingen en sportclubs werken vele vrijwilligers mee. Ook hen wil de stad bedanken en ondersteunen. Daarom bieden we verenigingen en sportclubs de mogelijkheid om gratis opspeldbare pins te bestellen voor hun vrijwilligers. Dit is helemaal gratis, ze krijgen ze in ruil voor een toffe foto van hun vrijwilligersgroep.”

Onlangs werd ook een vrijwilligerswebsite gelanceerd. “Op de website vind je een overzicht van actuele vrijwilligersvacatures in de stadsdiensten, het Zorgbedrijf en de lokale verenigingen en sportclubs. Daarnaast vind je er informatie rond de vrijwilligerswetgeving en de gratis vrijwilligersverzekering”, aldus Sandra, die graag verder helpt bij concrete vragen, bij je zoektocht naar vrijwilligerswerk of bij het online zetten van je vrijwilligersvacature. Je vindt haar in het stadhuis, of contacteert haar via mail: vrijwilligers@harelbeke.be of telefonisch: 0474 662 883.

Zoveel respect en dankbaarheid

“Ik ben vrijwilliger sinds 2017 omdat ik actief wil blijven en me nuttig wil voelen. Ik help mee in de huiswerkklas van ‘De Spie’ en ondersteun de activiteiten van Sport Harelbeke. Ik help twee uur per week in de huiswerkklas en drie à vier dagen per jaar bij Sport Harelbeke. Je krijgt er zoveel respect voor terug. De dankbaarheid en vriendelijkheid van volwassenen en kinderen, de voldoening omdat je hen helpt om betere resultaten te halen, de sympathieke medevrijwilligers”, getuigt vrijwilliger Marie Paul (65). “Vrijwilligerswerk helpt me psychisch en lichamelijk gezond te blijven. Ik geniet van leuke en boeiende ervaringen. Ook bouw(de) ik sociaal contact op met mensen die dezelfde interesses hebben.”

Een positieve en opbouwende sfeer

Ook Myriam (65), die vrijwilliger is bij Sport Harelbeke, is opgetogen. “Via mijn vrijwilligerswerk in enkele sportclubs, werd ik lid van de sportraad. Daar een oproep gedaan naar vrijwilligers om mee te helpen bij het ondersteunen van activiteiten, en heb ik daar graag op ingetekend. De groep vrijwilligers is heel aangenaam. Iedereen is vriendelijk, sportief en geëngageerd. Er hangt een positieve en opbouwende sfeer. En het is plezant vrijwilligerswerk. Elke activiteit is ook anders. Soms werk je een halve dag mee, soms een hele. Soms in de week, andere keren in het weekend. Je helpt mensen en dat geeft voldoening. Je gaat tevreden terug naar huis.”