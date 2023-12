Vrijwilligers gezocht om poort begraafplaats te bedienen

Het stadsbestuur is op zoek naar vrijwilligers die willen instaan voor het openen en sluiten van de poorten van de begraafplaats in Kanegem.

Het stadsbestuur besliste enkele jaren geleden om de poorten van de begraafplaatsen in Tielt en deelgemeenten iedere avond te sluiten om vandalisme en diefstal tegen te gaan. De taak van de vrijwilligers bestaat erin om ‘s morgens de poorten te openen en die ’s avonds weer te sluiten, nadat ze gecontroleerd hebben dat iedereen de begraafplaats verlaten heeft. Dat kan in een beurtrolsysteem. Er is een vrijwilligersvergoeding voorzien. (red.)

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de Dienst Burgerzaken op 051 42 81 31 of els.lambrecht@tielt.be.